Boyalı Kuş, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru çorak, ilkel Doğu Avrupa’da bir yerde, yalnız bir çocuğu izliyor.
Kimsesiz kalan Çocuk köyden köye çiftlikten çiftliğe geçiyor; cahil, hoşgörüsüz, acımasız sivil ve askerlerle karşılaşacağı sonu belirsiz bir yolculuk sürdürüyor.
35mm sinemaskop çekilen siyah-beyaz film, klişeler kadar melodramdan ve duygusal yönlendirmelerden de kaçınarak savaşın dehşetini insan ve doğa manzaralarıyla kahramanı Çocuk’un gözlerinden tarafsız kalarak aktarıyor.
Filmi insan ruhunun karanlık derinliklerine doğru bir yolculuk olarak yansıtan Yönetmen Marhoul, Boyalı Kuş’un özünde şiir bulunduğunu, etrafı dehşetle sarılı olmasına rağmen Çocuk’un özününü güzel kaldığını söylüyor.
Not: Filmin bazı sahneleri bazı seyircilerimiz için rahatsız edici olabilir. Etkilenebilecek seyircilerimizi bu sahnelerle ilgili uyarmak isteriz.
The Painted Bird / Boyalı Kuş
Yönetmen: Václav Marhoul
Oyuncular: Petr Kotlar, Harvey Keitel, Stellan Skarsgård, Barry Pepper
Yapım: Aleksandr Kushaev, Václav Marhoul
Ülke: Çekya, Slovakya, Ukrayna
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Bir Film
Filmin mmknmrtb notu: 8,5 /10
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