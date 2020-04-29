Toprağın Tuzu (The Salt of the Earth)'nu izle!

Yakın tarihimizin bazı büyük olaylarına, uluslararası çatışmalara, kıtlık ve toplu göçlere tanıklık etmiş olan belgesel fotoğrafçı Sebastião Salgado
bu kez, modern uygarlık tarafından zarar görmemiş görkemli toprakları keşfe çıkıyor.
Salgado’nun keşif yolculuklarına katılan fotoğrafçı oğlu Juliano Ribeiro Salgado
ile Wim Wenders
’in yönetmenliğini yaptığı 2014 yapımı film, gezegenin güzelliğine adanmış bu kapsamlı fotoğraf projesine odaklanıyor.
Ayrıca, Salgado’nun hayatı, 40 yıllık üretimi, oğluyla olan ilişkisi ve aile hayatından kesitler aktarıyor.
The Salt of the Earth / Toprağın Tuzu
, 50. Dünya Günü kapsamında 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde Türkçe alt yazılı olarak saltonline
üzerinden izlenebilir.
110 dakika, İngilizce, Fransızca, Portekizce; Türkçe altyazılı..
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