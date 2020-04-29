'Uluslararası Sanatçı Filmleri'nden 8 filmi evden izle!

Videolar bu yıl “lisan” konusuna odaklanıyor.
Dünya üzerindeki her bir lisan, ait olduğu toplumu oluşturan bireyler arasında bir iletişim aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel birikimi temsil eder. Lisan, bireylerin düşüncelerini ifade etmeleri için bir araçtır ve çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl ifade ettiğimizi belirleyen önemli bir unsurdur.
Lisan teması ve bu başlığa ilişkin farklı açılımlar Artists’ Film International programında yer alıyor ve programa bu yıl, İstanbul Modern’in davetiyle, sanatçı Ergin Çavuşoğlu katılıyor. Çavuşoğlu’nun “Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç” adlı videosu 2020 yılı içinde hem İstanbul Modern’de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.
|Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç
Londra’daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists’ Film International farklı coğrafyalardan 20 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor. Bu kapsamda video sanatıyla ilgili araştırmalarını birbirleriyle paylaşan kurumlar, her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor. İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Ergin Çavuşoğlu, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin, Pelin Kırca ve Senem Gökçe Oğultekin’in videolarıyla katılmıştı.
İstanbul Modern, alınan tedbirler kapsamında programı çevrimiçi bir sergi olarak planlama kararı aldı.
Program kapsamında içeriği İstanbul Modern’in küratöryel seçimiyle belirlenen çevrimiçi sergide sekiz film gösteriliyor.
Bu kapsamda sergide yer alan sanatçılar: Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye); Yu Guo (KWM artcenter, Pekin, Çin); Ailbhe Ní Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda); Francesco Pedraglio (GAMeC, Bergamo, İtalya); Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan); Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika); Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, İngiltere); Lisa Tan (Bonniers Konsthalle, Stockholm, İsveç).
Videoları -31 Mayıs 2020'ye kadar- izlemek için..
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