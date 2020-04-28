28.04.2020
'Amina' Blutv'de yayında!
43. Atlanta Film Festivali’nin uluslararası yarışma bölümünde, Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştiren Amina, BluTV’de!
Covid-19 salgını sebebiyle vizyon programı ertelenen Amina, festival yolculuğundan hemen sonra Türkiye’de ilk kez dijital platformda sinemaseverlerle buluşuyor.
Amina, İstanbul’da yaşayan Senegalli siyahi göçmen bir kadının hayatını odağına alıyor.
İstanbul’da bir tekstil şirketinde mağaza modeli olarak çalışan Amina, yedi yıl önce kızının ihtiyaçlarını karşılayabilecek parayı kazanabilmek için, ondan ayrı kalmayı göze alarak Türkiye’ye göç etmiştir.
Amina, siyah bir göçmen kadın olarak Türkiye’de birçok zorlukla karşı karşıya kalır.
Bir gün kızına ve ülkesine geri dönebilme umuduyla yaşadığı zorluklara göğüs gererken gerçek bir model olabilmenin hayallerini kurar.
Amina, bir göçmen olarak içinde yaşadığı gerçeklikleri ve hayalleri arasında gelgitler yaşar.
Yurtiçinde ve yurtdışında birçok festivalde gösterilen Amina, geçtiğimiz aylarda Amerika’nın önde gelen kanallarından PBS ve World Channel’da televizyon izleyicisiyle buluştu.
Yapımcılığını Aslıhan Altuğ, ortak yapımcılığını ise Beste Yamalıoğlu’nun yapmış olduğu belgeselin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, kurgusunu Eytan İpeker, müziklerini Erdem Helvacıoğlu, moda ve fotoğraf çekimi bölümlerinin kreatif danışmanlığını Aslı Filinta üstleniyor.
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