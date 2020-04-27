27.04.2020

Hors Normes / Kural Dışı


Soluksuz takip edeceğiniz ve sınırları aşan gerçek bir hikayeden uyarlanan Hors Normes / Kural Dışı, gidecek bir yeri kalmayan otizmli çocuklara kapısını açmış iki adam ve gönüllü gençlerden oluşan ekiplerinin mücadelesini konu ediniyor.

İlk gösterimini 2019 Cannes Film Festivali’nde kapanış filmi olarak yapan, başrollerini Vincent Cassel ve Reda Kateb’in paylaştığı ve ülkemizde çok sevilen Can Dostum filminin yönetmenleri Éric Toledano ve Olivier Nakache’ın son filmleri Kural Dışı, sıradışı karakterleriyle olağanüstü bir ortaklığın hikayesi.



Hors Normes / Kural Dışı / The Specials


Yönetmen: Olivier Nakache, Éric Toledano
Oyuncular: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
Yapım: Nicolas Duval Adassovsky
Ülke: Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Mars Prodüksiyon





Filmin mmknmrtb notu:   7   /10