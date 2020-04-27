İlk gösterimini 2019 Cannes Film Festivali’nde kapanış filmi olarak yapan, başrollerini Vincent Cassel ve Reda Kateb’in paylaştığı ve ülkemizde çok sevilen Can Dostum filminin yönetmenleri Éric Toledano ve Olivier Nakache’ın son filmleri Kural Dışı, sıradışı karakterleriyle olağanüstü bir ortaklığın hikayesi.
Hors Normes / Kural Dışı / The Specials
Yönetmen: Olivier Nakache, Éric Toledano
Oyuncular: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
Yapım: Nicolas Duval Adassovsky
Ülke: Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Mars Prodüksiyon
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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