'İstanbul Film Festivali' 2021'i Çevrimiçi Film Programıyla Karşılıyor

COVID-19 nedeniyle ilk planlanan tarihinde düzenlenemeyen İstanbul Film Festivali’ni yeni kurduğu gösterim platformuyla çevrimiçine taşıyan İKSV, festivali tüm Türkiye’yle buluşturmanın sevinciyle yıla veda ediyor.
İstanbul Film Festivali 2021'de de izleyicisinden uzak kalmamak için filmonline.iksv.org adresinde yıl boyunca çevrimiçi gösterimlerine devam edecek.
İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2021’in ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek.
İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak’ta, her zamanki gibi 21.00’de başlayacak.
|Port Authority
Yılın ilk haftasının filmleri
Yılın ilk haftasının ilk filmi, ekim ayında Filmekimi Galaları kapsamında sinemalarda gösterilen, François Ozon’un son filmi 85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85.
2 Ocak Cumartesi günü 21.00’de, Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan Favolacce / Bad Tales (Damiano & Fabio D'Innocenzo) gösterime giriyor.
3 Ocak Pazar 21.00’de rock’n’roll dünyasından unutulmaz anları yakalayan efsanevi fotoğrafçı hakkındaki Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi / Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall gösterime girecek.
filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak.
Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi ay boyunca gösterilecek 15 filmin tümünü içeren Kombine Film Paketi de daha avantajlı bir fiyatla satın alınabilir.
Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.
Mobil Uygulama yayında!
IOS ve Android versiyonları ile İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org sayfasının mobil uygulaması şimdi yayında. Mobil uygulama, hem güncellemeleri daha kolay takip edebilmek hem de filmonline.iksv.org hesabından bileti alınan filmleri izleme deneyimini arttırmak ve kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.
İKSV Film Online mobil uygulaması ile web sitesi üzerinden bilet aldığınız ve hesabınıza eklenen filmleri listeleyebilir, izleyebilir, Chromecast ve Airplay ile televizyonunuza yansıtabilir ve internet olmadan izlemek üzere uygulamaya kaydedebilirsiniz.
Mobil uygulamayı App Store ve Google Play’den indirebilirsiniz.
|Eté 85
İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı Ocak ayı filmleri:
Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi / Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall / Alfred George Bailey / İngiltere, ABD
Çarpışma / Crash / David Cronenberg / Kanada
Çirkin Masallar / Favolacce / Bad Tales / Damiano & Fabio D'Innocenzo / İtalya, İsviçre
Geçmişi Silmek / Effacer l’historique / Delete History / Benoît Delépine, Gustave Kervern / Fransa, Belçika
Şarlatan / Charlatan / Agnieszka Holland / Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Slovakya, Polonya
İlk ve Son İnsanlar / Last and First Men / Jóhann Jóhannsson / İzlanda
Port Authority / Danielle Lessovitz / ABD, Fransa
Colectív / Collective / Alexander Nanau / Romanya, Lüksemburg
200 metre / 200 Meters / Ameen Nayfeh / Filistin, Ürdün, Katar, İtalya, İsveç
85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika
Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya, Belarus
Malmkrog / Cristi Puiu / Romanya, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya
Merkez Üssü / Epicentro / Hubert Sauper / Avusturya, Fransa
Kör Nokta / L'Angle mort / Blind Spot / Pierre Trividic, Patrick Mario Bernard / Fransa
Jumbo / Zoé Wittock / Fransa, Belçika, Lüksemburg
Biletler
Çevrimiçi gösterimlerin biletleri 28 Aralık Pazartesi 10.30’dan itibaren filmonline.iksv.org adresinde satışa açılacak.
Tek film: 11 TL
15 filmlik ocak seçkisi kombine paket: 130 TL
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