İzleyiciyi şaşırtacak ve sarsacak sürprizleri filmlerinden esirgemeyen Miike, manga, samuray, korku ve canavar filmlerinden bir kez daha aksiyon-macera-yakuza diyarına geçiş yapıyor.
Tek bir gece boyunca Tokyo’da geçen filmde, beyin tümörü teşhisi konulan bahtsız bir boksör, masum bir telekıza âşık olur.
Ama kötü adamlar tabii ki peşlerini bırakmaz.
Mafya ve kara film öğeleri, şiddet, romantizm ve komik sekanslarla dolu bu amansız “ucuz roman” akıl almaz cinayetler, hayaletler, animasyon bölümleriyle çok hareketli, çok eğlenceli ve çok kanlı.
Hatsukoi / İlk Aşk / First Love, 13 Mart'ta sinemalarda gösterime girdi..
Yönetmen: Takashi Miike
Oyuncular: Becky, Sakurako Konishi, Masataka Kubota
Yapım: Muneyuki Kii, Misako Saka, Jeremy Thomas
Ülke: Japonya, Birleşik Krallık
Tür: Komedi, Romantik, Suç
Dil: Japonca (Türkçe altyazılı)
Süre: 108’
İthalat: Mars Prodüksiyon
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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