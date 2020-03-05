5.03.2020
'Bloodshot: Durdurulamaz Güç' 13 Mart'ta vizyonda!
Bloodshot: Durdurulamaz Güç'te, kısa süre önce görev sırasında öldürülen elit asker Ray Garrison (Vin Diesel) RST isimli şirket tarafından bir süper kahraman olarak hayata döndürülür ve kendisine Bloodshot adı verilir.
Damarlarında nano teknoloji ürünü bir ordu taşıyan Bloodshot durdurulamaz bir güçtür –şirketin o güne dek yarattığı en güçlü savaşçıdır– ve anında iyileşebilmektedir.
Fakat RST şirketi Bloodshot’ın bedeninde güncelleme yaparken Ray’in zihni ve hatıralarıyla da oynamaktadır.
Geçmiş hayatını hatırlamaya başlayan Ray, neyin gerçek neyin sahte olduğundan emin olmasa da, kontrolünü geri kazanmaya kararlıdır.
Columbia Pictures; Bona Film Group Co. Ltd. ve Annabell Pictures & The Hideaway Entertainment işbirliğiyle, bir Original Film-Valiant Entertainment ortak yapımı olan “Bloodshot: Durdurulamaz Güç”ü sunar.
Başrollerini Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell ve Guy Pearce’ın üstlendiği filmi David S. F. Wilson yönetti.
Valiant çizgi romanına dayanan “Bloodshot: Durdurulamaz Güç”ün senaryosu Jeff Wadlow ve Eric Heisserer’a, hikayesi de yine Jeff Wadlow’a ait.
Filmin yapımcılığını Neal H. Moritz, Toby Jaffe, Dinesh Shamdasani ve Vin Diesel; yönetici yapımcılığını ise Dan Mintz, Louis G. Friedman, YU Dong, Jeffrey Chan, Rita LeBlanc, Buddy Patrick ve Matthew Vaughn gerçekleştirdiler.
“Bloodshot: Durdurulamaz Güç”ün görüntü yönetimi Jacques Jouffret’nin, yapım tasarımı Tom Brown’ın, kurgusu ACE’den Jim May’in, kostüm tasarımı Kimberly A. Tillman’ın, müziği ise Steve Jablonsky’nin imzasını taşıyor.
Bloodshot ; Valiant Entertainment LLC’nin tescilli markasıdır..
Bloodshot / Bloodshot: Durdurulamaz Güç, 13 Mart'ta Türkçe dublaj ve IMAX seçenekleriyle sinemalarda.
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