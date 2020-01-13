13.01.2020

'Oscar'ın Yabancıları' İstanbul Modern'de!


İstanbul Modern Sinema, 92. Akademi Ödülleri heyecanı yaklaşırken, geçen yıla kadar “Yabancı Dilde En İyi Film” olarak anılırken bu yıl “En İyi Uluslararası Film” olarak değiştirilen kategoriye odaklanıyor.

Çekişmeli geçecek Oscar yarışına başvuran 93 ülkenin filmleri Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden özerk bir kategoriyi oluşturuyor.

16 - 30 Ocak 2020


BOYALI KUŞ (THE PAINTED BIRD), 2019

Çekya | DCP, Siyah-Beyaz, 169’ | Çekçe, Rusça, Almanca

Yönetmen: Václav Marhoul
Oyuncular: Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel, Barry Pepper


MONOS, 2019

Kolombiya | DCP, Renkli, 102’ | İngilizce, İspanyolca

Yönetmen: Alejandro Landes
Oyuncular: Sofia Buenaventura, Julián Giraldo, Karen Quintero


PARAZİT (GISAENGCHUNG), 2019

Güney Kore | DCP, Renkli, 132’ | Korece

Yönetmen: Bong Joon-ho
Oyuncular: Kang-ho Song, Yeo-jeong Jo, So-dam Park


Parazit

ACI VE ZAFER (DOLOR Y GLORIA), 2019

İspanya | DCP, Renkli, 113’ | İspanyolca

Yönetmen: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia


BAL ÜLKESİ (HONEYLAND), 2019

Kuzey Makedonya | DCP, Renkli, 87’ | Türkçe, Makedonca

Yönetmen: Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov
Oyuncular: Hatice Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam


GÖRÜNMEZ YAŞAM (A VIDA INVISÍVEL)

Brezilya | DCP, Renkli, 139’ | Portekizce, Yunanca

Yönetmen: Karim Aïnouz
Oyuncular: Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler


Ve Sonra Dans Ettik

VE SONRA DANS ETTİK (AND THEN WE DANCED), 2019

İsveç | DCP, Renkli, 113’ | Gürcüce

Yönetmen: Levan Akin
Oyuncular: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili


ISLIKÇILAR (LA GOMERA), 2019

Romanya | DCP, Renkli, 97’ | Romence, İngilizce

Yönetmen: Corneliu Porumboiu
Oyuncular: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar


SEFİLLER (LES MISÉRABLES), 2019

Fransa | DCP, Renkli, 102’ | Fransızca

Yönetmen: Ladj Ly
Oyuncular: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga


Oyunbozan

OYUNBOZAN (SYSTEMSPRENGER), 2019

Almanya| DCP, Renkli, 118’ | Almanca

Yönetmen: Nora Fingscheidt
Oyuncular: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide


BURASI CENNET OLMALI (IT MUST BE HEAVEN), 2019

Filistin| DCP, Renkli, 97’ | İngilizce, Fransızca, Arapça

Yönetmen: Elia Suleiman
Oyuncular: Elia Suleiman, Gael García Bernal, Ali Suliman


DOMATESLER WAGNER’LE TANIŞINCA (WHEN TOMATOES MET WAGNER), 2019

Yunanistan| DCP, Renkli, 73’ | Yunanca

Yönetmen: Marianna Economou


KIŞKIRTMA (YAMİM NORAİM), 2019

İsrail| DCP, Renkli, 123’ | İbranice

Yönetmen: Yaron Zilberman
Oyuncular: Yehuda Nahari Halevi, Amitay Yaish Ben Ousilio, Anat Ravnitzki


SEVGİLİ OĞLUM (DEAR SON), 2018

Tunus, Belçika, Fransa,Katar | DCP, Renkli, 104’ | Arapça

Yönetmen: Mohammed Ben Attia
Oyuncular: Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed



Filmlerin konusuna dair..