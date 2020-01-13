'Oscar'ın Yabancıları' İstanbul Modern'de!

Çekişmeli geçecek Oscar yarışına başvuran 93 ülkenin filmleri Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden özerk bir kategoriyi oluşturuyor.
16 - 30 Ocak 2020
BOYALI KUŞ (THE PAINTED BIRD), 2019
Çekya | DCP, Siyah-Beyaz, 169’ | Çekçe, Rusça, Almanca
Yönetmen: Václav Marhoul
Oyuncular: Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel, Barry Pepper
MONOS, 2019
Kolombiya | DCP, Renkli, 102’ | İngilizce, İspanyolca
Yönetmen: Alejandro Landes
Oyuncular: Sofia Buenaventura, Julián Giraldo, Karen Quintero
PARAZİT (GISAENGCHUNG), 2019
Güney Kore | DCP, Renkli, 132’ | Korece
Yönetmen: Bong Joon-ho
Oyuncular: Kang-ho Song, Yeo-jeong Jo, So-dam Park
|Parazit
ACI VE ZAFER (DOLOR Y GLORIA), 2019
İspanya | DCP, Renkli, 113’ | İspanyolca
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia
BAL ÜLKESİ (HONEYLAND), 2019
Kuzey Makedonya | DCP, Renkli, 87’ | Türkçe, Makedonca
Yönetmen: Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov
Oyuncular: Hatice Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam
GÖRÜNMEZ YAŞAM (A VIDA INVISÍVEL)
Brezilya | DCP, Renkli, 139’ | Portekizce, Yunanca
Yönetmen: Karim Aïnouz
Oyuncular: Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler
|Ve Sonra Dans Ettik
VE SONRA DANS ETTİK (AND THEN WE DANCED), 2019
İsveç | DCP, Renkli, 113’ | Gürcüce
Yönetmen: Levan Akin
Oyuncular: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili
ISLIKÇILAR (LA GOMERA), 2019
Romanya | DCP, Renkli, 97’ | Romence, İngilizce
Yönetmen: Corneliu Porumboiu
Oyuncular: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar
SEFİLLER (LES MISÉRABLES), 2019
Fransa | DCP, Renkli, 102’ | Fransızca
Yönetmen: Ladj Ly
Oyuncular: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga
|Oyunbozan
OYUNBOZAN (SYSTEMSPRENGER), 2019
Almanya| DCP, Renkli, 118’ | Almanca
Yönetmen: Nora Fingscheidt
Oyuncular: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
BURASI CENNET OLMALI (IT MUST BE HEAVEN), 2019
Filistin| DCP, Renkli, 97’ | İngilizce, Fransızca, Arapça
Yönetmen: Elia Suleiman
Oyuncular: Elia Suleiman, Gael García Bernal, Ali Suliman
DOMATESLER WAGNER’LE TANIŞINCA (WHEN TOMATOES MET WAGNER), 2019
Yunanistan| DCP, Renkli, 73’ | Yunanca
Yönetmen: Marianna Economou
KIŞKIRTMA (YAMİM NORAİM), 2019
İsrail| DCP, Renkli, 123’ | İbranice
Yönetmen: Yaron Zilberman
Oyuncular: Yehuda Nahari Halevi, Amitay Yaish Ben Ousilio, Anat Ravnitzki
SEVGİLİ OĞLUM (DEAR SON), 2018
Tunus, Belçika, Fransa,Katar | DCP, Renkli, 104’ | Arapça
Yönetmen: Mohammed Ben Attia
Oyuncular: Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed
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