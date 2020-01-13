'Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları' 17 Ocak'ta vizyonda!

Herkes “Bu muhteşem ikilinin yarışı kazanacağını düşünmektedir.
Fakat, yolculuk sırasında ortaya çıkan davetsiz misafirler ve sakladıkları sırlar yüzünden işler planladıkları gibi gitmeyebilir.
Bu muhteşem ay yarışında, Saksağan Louis ve arkadaşı Kirpi Luca’yı sürprizlerle dolu bir uzay macerası beklemektedir.
Månelyst i Flåklypa / Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları / Louis & Luca - Mission to the Moon, 17 Ocak'ta sinemalarda..
Yönetmen: Rasmus A. Sivertsen
Senaryo: Karsten Fullu
Tür: Animasyon
Süre: 80dk
Yorum Gönder