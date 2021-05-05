'Gelincik' 7 Mayıs’tan itibaren Netflix’te!

Orçun Benli’nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Şükrü Üçpınar ile birlikte yazdığı yeni filmi Gelincik, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ahmet Mümtaz Taylan’a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi.
Film, 90’lı yılların siyasi atmosferinde ve faili meçhullerin gölgesinde, elini kirletmekten çekinmeyen bir polisin hikâyesini anlatıyor.
90’lı yılların yargısız infazlar ve işkencelerle dolu karanlık, politik atmosferi üzerine kurulan Gelincik, seyirciyi, gerilim dolu dakikalarla karşılıyor.
Film, görevinden ayrılmış genç komiser olan Ayhan’ın inziva çekildiği orman evinin yakınlarında, kendini Karadayı olarak tanıtan tuhaf bir adamla karşılaşmasıyla başlıyor.
Gelincik'te Ayhan karakterine Kaan Yıldırım, Karadayı karakterine ise Ahmet Mümtaz Taylan hayat veriyor.
Filmin başrollerini paylaşan Taylan ve Yıldırım’a; Hande Doğandemir, Nilperi Şahinkaya, Bülent Emrah Parlak, İnan Ulaş Torun gibi ünlü isimler eşlik ediyor.
YAPIMCI ve OYUNCU KAAN YILDIRIM
Bu Son Olsun, Kanunsuzlar, Hep Yek 2 gibi birçok projede birlikte yer alan Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar ikilisi “Gelincik” ile, daha önce yaptıkları komedi filmlerinin aksine bu defa bir dram/gerilim filmiyle seyirci karşısına çıkıyor.
Hiçbir yerden destek ya da fon almadan, bugüne kadar sinemadan kazandıkları parayı ortaya koyarak filmin yapımına başlayan Benli ile Üçpınar, hazırlıklarına yurt dışında örnekleri olan bir yapım modeliyle başladı.
İkilinin yolları daha sonra, “Zenne”, “Çekmeceler” ve “Anons” filmleriyle tanınan yapımcı Bulut Reyhanoğlu ile yolları kesişti.
Son olaraksa, Kaan Yıldırım’ın ekibe hem yapımcı hem de oyuncu olarak katılmasıyla “Gelincik” filmi hayata geçirildi.
Görüntü yönetmenliği Tufan Kılınç’ın üstlendiği, müziklerini Sertaç Özgümüş’ün yaptığı “Gelincik” filminin kurgusu Fırat Terzioğlu’na ait.
Yusuf Ziya Benli, Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın yapımcılığını üstlendiği projede, Bulut Reyhanoğlu ve Kaan Yıldırım ise ‘executive producer’ olarak yer alıyor.
Uzak Yakın Film yapımı olan “Gelincik”, 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren Netflix’te seyirciyle buluşacak.
Yorum Gönderme