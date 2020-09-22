'Gelincik' Altın Portakal'da yarışacak!

Film, 90’lı yılların siyasi atmosferinde ve faili meçhullerin gölgesinde, elini kirletmekten çekinmeyen bir polisin hikâyesini anlatıyor.
Çekimleri Ocak 2020’de başlayan ve pandemi nedeniyle verdiği aradan dolayı mayıs ayında son bulan Gelincik'in afişi ve fragmanı geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.
Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı filmin güçlü oyuncu kadrosunda aynı zamanda Hande Doğandemir, Nilperi Şahinkaya, Bülent Emrah Parlak, İnan Ulaş Torun gibi ünlü isimler rol alıyor.
YAPIMCI ve OYUNCU KAAN YILDIRIM
“Bu Son Olsun”, “Kanunsuzlar”, “Hep Yek 2” gibi birçok projede birlikte yer alan Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar ikilisi “Gelincik” ile, daha önce yaptıkları komedi filmlerinin aksine bu defa bir dram/gerilim filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Hiçbir yerden destek ya da fon almadan, bugüne kadar sinemadan kazandıkları parayı ortaya koyarak filmin yapımına başlayan Benli ile Üçpınar, hazırlıklarına yurt dışında örnekleri olan bir yapım modeliyle başladı.
İkilinin yolları daha sonra, “Zenne”, “Çekmeceler” ve “Anons” filmleriyle tanınan yapımcı Bulut Reyhanoğlu ile yolları kesişti.
Son olaraksa, Kaan Yıldırım’ın ekibe hem yapımcı hem de oyuncu olarak katılmasıyla “Gelincik” filmi hayata geçirildi.
Görüntü yönetmenliği Tufan Kılınç’ın üstlendiği, müziklerini Sertaç Özgümüş’ün yaptığı filmin kurgusu Fırat Terzioğlu’na ait.
Yusuf Ziya Benli, Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın yapımcılığını üstlendiği projede, Bulut Reyhanoğlu ve Kaan Yıldırım ise ‘executive producer’ olarak yer alıyor.
Uzak Yakın Film yapımı olan Gelincik, yurt içi ve yurt dışı festivallerine katıldıktan sonra Türkiye ile Avrupa ülkelerinde eş zamanlı olarak vizyona girmeyi hedefliyor.
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