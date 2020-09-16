Venedik’te eleştirmenlerin Büyük Ödül’ü ‘Hayaletler’e!

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği Hayaletler, dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali’nden ödülle döndü.
12 Eylül'de sona eren festivalin önemli paralel ve bağımsız bölümlerinden Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası'nda (Venice International Film Critics’ Week) yarışan Hayaletler, en iyi film seçilerek 5.000 Avro tutarındaki Büyük Ödül’ün (Grand Prize Venice International Film Critics’ Week) sahibi oldu.
Okyay’a ödülünü Variety’nin ünlü sinema yazarı Jay Weissberg sundu.
İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği (SNCCI) tarafından düzenlenen ve ilk uzun filmini çekmiş yönetmenlerin yarıştığı Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası, 1984’ten beri birçok yönetmene uluslararası alanda kapılar açtı.
Aralarında Mike Leigh, Pedro Costa, Bryan Singer, Kevin Reynolds, Olivier Assayas, Harmony Korine, Peter Mullan, Abdellatif Kechiche, Kenneth Lonergan’ın da olduğu usta yönetmenlerin yanı sıra; Sergio Rubini, Roberta Torre, Salvatore Mereu, Matteo Oleotto gibi İtalyan sinemacılara da keşif imkânı sunan birliğin Büyük Ödül’ü bu sene Azra Deniz Okyay’a verildi.
Tüm Türkiye’de elektriklerin kesildiği o gün
Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği Hayaletler; tüm Türkiye’de saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçiyor ve o gün İstanbul’un Sucular mahallesinde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikâyesi üzerinden anlatıyor.
Başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in paylaştığı “Hayaletler”in görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin ve sanat yönetmenliğini de Erdinç Aktürk üstlendi.
Filmin dikkat çeken müziklerini ise ‘Ekin Fil’ ve ‘Renka’ gibi alternatif projeleriyle tanıdığımız bağımsız müzisyen Ekin Üzeltüzenci yaptı.
Türkiye prömiyeri Antalya’da
Geçtiğimiz ay Fransa Ulusal Sinema Merkezi’nin (CNC) Fransa yapımı projelere verdiği Dünya Sinema Fonu’nu (Aide aux Cinemas du Monde) kazanan “Hayaletler”, 2017’de Selanik Film Festivali’nin Crossroads platformunda En İyi Senaryo Ödülü ve Jüri Ödülü’nün ikisini birden almıştı.
Bu yıl ayrıca, İstanbul Film Festivali’nde Köprüde Buluşmalar’a seçilen film, Katar merkezli Doha Film Enstitüsü’nün ilk ya da ikinci film projelerine verdiği destek programında post prodüksiyon fonunun sahibi olmuştu.
“Hayaletler”in Türkiye prömiyeri ise gelecek ay 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapılacak.
3-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri önüne çıkacak olan filmin vizyon tarihi ise önümüzdeki aylarda belli olacak.
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