Hayaletler'den ilk fragman!

Dünya prömiyerini 7 Eylül'de 77. Venedik Film Festivali’nde yapan film, Uluslararası Eleştirmenler Haftası (Venice International Film Critics' Week) bölümünde gösterildi.
Bu yıl Venedik’e Türkiye’den kabul edilen tek film de olan Hayaletler, Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak.
Yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği, başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in paylaştığı Hayaletler; tüm Türkiye’de saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçiyor ve o gün İstanbul’un Sucular mahallesinde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikâyesi üzerinden anlatıyor.
|Azra Deniz Okyay
Selanik ve Doha destekli
Geçtiğimiz aylarda Fransa Ulusal Sinema Merkezi’nin (CNC) Fransa yapımı projelere verdiği Dünya Sinema Fonu’nu (Aide aux Cinemas du Monde) kazanan Hayaletler, 2017’de Selanik Film Festivali’nin Crossroads platformunda En İyi Senaryo Ödülü ve Jüri Ödülü’nün ikisini birden almıştı.
Bu yıl ayrıca, İstanbul Film Festivali’nde Köprüde Buluşmalar’a seçilen film, Katar merkezli Doha Film Enstitüsü’nün ilk ya da ikinci film projelerine verdiği destek programında post prodüksiyon fonunun sahibi olmuştu.
Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer’in, kurgusunu Ayris Alptekin’in yaptığı filmin sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk, müziklerini de Ekin Üzeltüzenci üstlendi.
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