'Hayaletler' Venedik Film Festivali’nde!

2-12 Eylül 2020 tarihlerinde Venedik'in Lido Yarımadası'nda yapılacak festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası (Venice International Film Critics' Week) bölümünde gösterilecek olan film aynı zamanda, Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak.
Yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği, başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in paylaştığı “Hayaletler”; tüm Türkiye’de saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçiyor ve o gün İstanbul’un Sucular mahallesinde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikâyesi üzerinden anlatıyor.
Selanik ve Doha destekli
2017’de Selanik Film Festivali’nin Crossroads platformunda En İyi Senaryo Ödülü ve Jüri Ödülü’nün ikisini birden kazanan “Hayaletler”, bu yıl da, İstanbul Film Festivali’nde Köprüde Buluşmalar’a seçilmiş, Katar merkezli Doha Film Enstitüsü’nün ilk ya da ikinci film projelerine verdiği destek programında post prodüksiyon fonunun sahibi olmuştu.
Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer’in, kurgusunu Ayris Alptekin’in yaptığı filmin sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk, müziklerini de Ekin Üzeltüzenci üstlendi.
Dünya prömiyerini Eylül ayında 77. Venedik Film Festivali’nin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde yapacak olan “Hayaletler”in Türkiye vizyon tarihi önümüzdeki aylarda belli olacak.
Sanatçı ve yönetmen Azra Deniz Okyay, İstanbul'da doğdu. 12 yaşında fotoğraf çekmeye başladı, 14 yaşında fotoğraf sanatçısı Dora Günel’in asistanı olarak çalıştı. 16 yaşında ilk kısa filmi “Cengiz”i çekti. Pierre Loti Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris’te Sorbonne Nouvelle’de lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Aynı dönemde Ecole des Hautes Etudes sicence Sociale'da Sosyoloji bölümünde izleyici öğrenci olarak devam eden Okyay, Michel Gondry’nin reklam ve klip prodüksiyon şirketi Partizan’da çalıştı. 2009’da Parisli müzik grubu SHERAFF için çektiği video klip, San Fransisco Frozen Film Festivalinde En İyi Müzik Videosu seçildi. 2010 yılında Türkiye’ye döndü ve yapım şirketi Depo Film’in ilk kadın yönetmeni olarak çalışmaya başladı. 2013’te yazıp yönettiği “Küçük Kara Balıklar” adlı kısası, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde En İyi Kısa Film, Barcelona Bağımsız Filmler Festivali'nde En İyi Görüntü, Hangi İnsan Hakları Film Festivali’nde En İyi Kısa Film ve İzmir Kısa Film Festivali’nde En İyi Performans ödüllerini kazandı. 2016’da, iki genç kadının dans ile direniş hikâyelerini anlattığı kısa belgeseli “Sulukule Mon Amour”, !f İstanbul’un özel online gösterimiyle bir kaç gün içinde 20 binden fazla kişi tarafından izlendi ve BFI, IDFA gibi önemli festival programlarında gösterildi. Yazıp yönettiği “Hayaletler”, ilk uzun metraj filmidir.
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