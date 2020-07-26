Ankara’da yarışacak filmler belli oldu!

|Bilmemek
Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce”, Erkan Yazıcı’nın “Uzak Ülke”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Mehmet Emin Yıldırım’ın “Şair”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran'ın Maceraları” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü vs.” adlı filmleri 50 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü için yarışacak.
Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yapacağı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşan jürinin değerlendireceği 9 film, Ankara’da ilk kez seyirciyle ve sinema salonlarında buluşacak.
Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşecek festivalin kazananları 11 Eylül’de festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.
|Aşk, Büyü vs
Jüri başkanı Yeşim Ustaoğlu
Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yapacağı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan’dan
oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi, 12 kategoride ödül dağıtacak. En İyi Film Ödülü’nü alan film 50 bin TL değerinde para ödülünün sahibi olurken, ilk filmlerin değerlendirildiği Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan filme de 10 bin TL verilecek.
|Topal Şükran'ın Maceraları
%50 kapasite gözetilecek
Haziran ayında düzenlenmesi planlanan ve küresel salgın nedeniyle ertelenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak. İzleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullarda ve Covid-19 tedbirlerinin alınacağı salonlarda yapılacak gösterimler, %50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin kazananları 11 Eylül’de festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.
|Ceviz Ağacı
31. Ankara Uluslararası Film Festivali
3-11 Eylül 2020, Kızılay Büyülü Fener Sineması
ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI
Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal
Bilmemek / Leyla Yılmaz
Ceviz Ağacı / Faysal Soysal
Kovan / Eylem Kaftan
Omar Ve Biz / Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er
Şair / Mehmet Emin Yıldırım
Topal Şükran'ın Maceraları / Onur Ünlü
Uzak Ülke / Erkan Yazıcı
Uzun Zaman Önce / Cihan Sağlam
ÖDÜLLER
En İyi Film 50.000 TL
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film 10.000 TL
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Onat Kutlar En İyi Senaryo
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