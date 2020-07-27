TNK'den Yeni Klip!

TNK, Sirenler adlı şarkısının klibini müzikseverlerle buluşturdu.
TNK’nin 2019 yılında yayınlanan Kanatlarımdan Tutma albümünün ikinci video klibi, Sirenler adlı şarkıya çekildi.
Yönetmen koltuğunda; grubun vokali, şarkı yazarı ve bestecisi olan Caner Karamukluoğlu oturdu.
Grup üyeleri; İki kadının birbirine olan aşklarının ve ayrılıklarının anlatıldığı klip ile ilgili, “LGBT bireylerin özgürce yaşayabilmeleri ve toplum gözünde normalleştirilmelerinin gerekliliğine dikkat çekmek istedik…” dedi.
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