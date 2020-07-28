Marshall, kendi senaryosunu yönettiği filminde tamamı kadın olan kahramanlarının bir mağaracılık macerasının nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlatıyor.
Applachian Dağları’ndaki bir mağara derinliklerinde Marshall’ın deyimiyle sinema yeraltında yeniden doğuyor.
Neil Marshall’ın yönettiği ve Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid ile Saskia Mulder’in oynadığı The Descent / Cehenneme Bir Adım, 21 Nisan 2006’da Özen Film dağıtımıyla Özen Film / Umut Sanat tarafından vizyona çıkarıldı."
Heyecanlı bir rafting akabinde insanın kanını donduran 'muhteşem' bir araba kazasıyla güzel başlayan, aşırı gerilim ve korku yüklü bir 'mağara cenki' sonrası -ters köşe- bir 'mutlu son'la pek güzel biten, bu özelliğiyle de nadir görülen, mükemmel bir film!.
Seyredecek 'mağaracı' dostlarımızın bu hobilerine önemli bir darbe vurabilecek filmimiz; sırf dapdaracık mağara deliklerinde sıkışıp kalmanın pompaladığı 'klostrofobia'yla, yani 'yaratık' falan olmadan bile, seyircisini korkudan koltuğa yapıştıracak nitelikte..
'Crawler' nam insansı ama 'zavallı' yaratıkların insafsız vahşiliklerine karşın, karanlık ve korkunç bir mağarada kısılıp kalmış o güzel, dişi insan evlatlarının içlerinden fışkıran vahşilikleri, pek bir manidar geldi bana..
Bu mağara yaratıklarının ne menem şey oldukları -epeyce akla yatkın şekilde- film içinde hem gösterilip hem de anlatıldığından, bir kısım seyircinin bu hususta varsaydığı mantık hatalarına nasıl ulaştığı bence meçhul..
Filmde insanın, yaşamını tehdit eden en umarsız bir koşulda bile ölmeyecekmiş gibi düşünüp davranabildiğini görüyoruz..
Öyle ki, sadece normal şartlarda kendisine dert edinebileceği bir olumsuzluğun -diyelim dost kazığının- yaşadığı o dehşet anında dahi hareketlerine yön verebildiğine tanık olmak oldukça enteresan..
O değil de, finalde mağaradan çıkabilen(!) esas kız ve ben, birlikte öyle derin bir nefes aldık ki o kadar olur valla..
The Descent / Cehenneme Bir Adım
Yönetmen: Neil Marshall
Senaryo: Neil Marshall
Oyuncular: Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid
Yapım: 2005, İngiltere, 99'
9 /10
(İşbu yazı 2006 yılında yazılmıştır)
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