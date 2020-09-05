6.09.2020
5. Kısa Film Atölyesi Seçkisi Açıklandı!
Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Kısa Film Atölyesi’ne katılacak 5 proje ve grup çalışmasında yer alacak eğitmenler belirlendi.
15. senesinde Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenen Köprüde Buluşmalar, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle, sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmaya devam etmek için gerekli önlemleri alarak Asteros Film desteği ve Short By Short ve Film Rental İstanbul katkılarıyla düzenlenecek 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 - 23 Eylül tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştiriyor..
10 gün sürecek atölye, kısa filmlerin sinema sinemacıların kariyerindeki önemini ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Başvurular arasından seçilen 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları, sinema sektöründen deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılar ile senaryo, prodüksiyon, proje dosyası hazırlama ve proje sunumu üzerine grup çalışması yapacaklar.
Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine detaylı bir şekilde hazırlanacaklar.
Atölyenin sonunda ekipler yapımcı – yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar.
5. KISA FİLM ATÖLYESİNE KATILACAK PROJELER
· Büyüdüğüm Yaz
Yönetmen: Hasan Aydın, Yapımcı: Betül Tanacıoğlu Aydın
· Dün
Yönetmen: Onur Canpek, Yapımcı: Bersis Yılmaz
· Nasıl Olunur
Yönetmen: Tilbe Cana İnan, Yapımcı: Onur Sefer
· Promotör
Yönetmen: Can Koçak, Yapımcı: Mehmet Ali Balioğlu
· Telefon
Yönetmen: Müge Temel, Yapımcı: Ezgi Kızıltan
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