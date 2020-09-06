'Arter' yeni sezonu beş yeni sergiyle karşılıyor!

|Brehmer: Büyük Resim
Arter Koleksiyonu’ndan ve koleksiyon dışından oluşturulan yeni sergiler, 10 Eylül’de açılıyor.
Güvenli bir ziyaret için binada alınan tedbirler yeni sezonda da devam ediyor.
Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin üstlendiği Dinleyen Gözler İçin başlıklı sergi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran yirmi üç yapıtı bir araya getiriyor.
John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergide, ziyaretçiler galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen “sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor.
Arter’in “Sesli Dizi” serisi kapsamında gerçekleşen üçüncü sergisi olan Dinleyen Gözler İçin, çevremizi kuşatan görsel dünyayla nasıl ilişkilendiğimizi sesin perspektifinden düşünmeye, sesin sanatın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki farkındalığımızı artırmaya odaklanıyor.
|Dinleyen Gözler İçin
David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. tarafından gerçekleştirilen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık yapıt ise “Sesli Dizi”nin dördüncü sergisi olarak yine Melih Fereli’nin küratörlüğüyle Karbon’da deneyimlenebilecek.
1968 yılında koreograf Merce Cunningham tarafından, besteci David Tudor’a bir dans gösterisi için sipariş edilen Yağmur Ormanı, daha sonra CIE’den (Composers Inside Electronics, Inc.) John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından kendi kendini icra eden bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü.
Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılırken, farklı biçimlerde müdahale edilip birleştirilmiş bu nesneler önceden kaydedilmiş ses dosyalarından gelen sinyallerle titreşiyor, yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyorlar.
Dinleyen Gözler İçin ve Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) sergileri birbiriyle yakından ilişkilenerek ses ve sessizlik kavramları üzerinden tek bir sergi gibi de işliyor.
|Yağmur Ormanı
Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği Gökcisimleri Üzerine başlıklı grup sergisi, yaşamsal bir biraradalık düzleminin bugün yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına dair sorulara odaklanıyor.
Yirmi sekiz sanatçının yapıtlarını kapsayan sergi, var olanların bir araya gelme ve dağılma biçimlerini, ilişki kurma tarzlarını, birbirlerine mesafe alma ve yakınlaşma yollarını birlikte düşünmeye davet ediyor.
Gökcisimleri Üzerine sergisi, tarihsel, kültürel ve ideolojik tanımlamalara dayanan dünyevi/göksel, doğa/kültür, insan/hayvan, beden/zihin, kadın/erkek gibi ikiliklerin ürettiği kutuplaşma, ayrım, hiyerarşi ve iktidar biçimlerine dair güncel eleştirilerden besleniyor.
|Gökcisimleri Üzerine
Arter, yeni sezonda Alman sanatçı KP Brehmer’in (Berlin 1938–Hamburg 1997) kapsamlı bir retrospektifine yer veriyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği KP Brehmer: Büyük Resim başlıklı sergi, sanatçının otuz yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiriyor. Brehmer’in esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan 200’ün üzerinde yapıtın ve arşiv malzemesinin yer aldığı sergi, Arter’in Neues Museum Nürnberg (Almanya), Hamburger Kunsthalle (Almanya) ve Kunstmuseum Den Haag (Hollanda) ile birlikte, Kulturstiftung des Bundes’ın (Almanya Federal Kültür Vakfı) mali desteğiyle gerçekleştirdiği; küratoryal çerçevesini bu kurumlar adına Eva Kraus, Petra Roettig, Daniel Koep ve Selen Ansen’in belirlediği; üç yıla yayılan bu ortak yapım projesinin son aşaması olma niteliğini taşıyor.
Alev Ebüzziya Siesbye’nin, Arter’de gerçekleşecek Tekerrür başlıklı kişisel sergisi sanatçının son dönemde ürettiği yeni yapıtlarını bir araya getiriyor. Arter ekibinden Eda Berkmen’in küratörlüğünü üstlendiği sergide seramik sanatçısı Siesbye’nin tekrar kavramından yola çıkarak ve tek bir malzemeye, yönteme ve biçime odaklanarak gerçekleştirdiği üretim, yeni bir bağlamda sunuluyor. Tekerrür başlıklı sergi, sanatçının renk, şekil ve boyut farklarından uzaklaşarak bu sergi için özel olarak ürettiği yüksek pişirimli çanaklardan oluşuyor. İsmini Søren Kierkegaard’ın 1843 tarihinde yayımlanan Tekerrür başlıklı kitabından alan sergi, Siesbye’nin sayısız kez tekrar eden hareket ve ritimlerin sonucunda ortaya çıkan zamansız çanakları yoluyla tekrarlamanın imkânsızlığını ve getirdiği dönüşümü de görünür kılıyor.
|Tekerrür
Yeni sergileriyle 10 Eylül’de yeniden ziyarete açılacak olan Arter’de, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiren Altan Gürman retrospektif sergisi 24 Ocak 2021’e; Cevdet Erek’in Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı sesli bir mimari yerleştirmeden oluşan Bergama Stereotip başlıklı sergisi ise 15 Kasım 2020’ye kadar görülebilecek.
YENİ SERGİLER
Dinleyen Gözler İçin
Küratör: Melih Fereli
10.09.2020–25.04.2021
Galeri 2
David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc.
Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)
Küratör: Melih Fereli
10.09.2020–07.02.2021
Karbon
Gökcisimleri Üzerine
Küratör: Kevser Güler
10.09.2020–07.03.2021
Galeri 0
KP Brehmer: Büyük Resim
Küratör: Selen Ansen
10.09.2020–24.01.2021
Galeri 3 ve 4
Alev Ebüzziya Siesbye
Tekerrür
Küratör: Eda Berkmen
10.09.2020–24.01.2021
Galeri -1
DEVAM EDECEK SERGİLER
Altan Gürman retrospektifi
Küratör: Başak Doğa Temür
13.09.2019–24.01.2021
Galeri 3
Cevdet Erek
Bergama Stereotip
Küratör: Selen Ansen
27.02.2020–15.11.2020
Galeri 1
ZİYARET BİLGİLERİ
Salı–Pazar 11:00–17:00
Pazartesi günleri kapalı
SERGİ GİRİŞİ
Tam 25 TL
65+ ve öğretmenler 15 TL
24 yaş ve altı Ücretsiz
Engelli ziyaretçiler Ücretsiz
Üyeler Ücretsiz
Perşembe günleri sergi girişleri tüm ziyaretçiler için ücretsizdir.
ARTER SERVİS
Taksim Servisi
Arter ⇄ Taksim metrosu Gezi Parkı çıkışı
10:30–17:00 arası sürekli sefer yapar.
Tepebaşı Servisi
Pera Müzesi → Arter
10:30–16:30 arası, buçuklu saatlerde kalkar.
Arter → Pera Müzesi
11:00–17:00 arası, her saat başı kalkar.
Yorum Gönderme