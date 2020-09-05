'İki Bekar' KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda!

URU organizasyonu ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle, KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tüm hijyen önlemlerini alarak misafirlerine güvenle sosyalleşebildikleri bir alan sunuyor.
Tiyatro severleri, uzun bir aradan sonra oyunlarla buluşturan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunların biletleri, etkinlik başlama saati olan 21.00’e kadar online olarak Biletix’ten temin edilebiliyor.
İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun, geniş seçkisiyle çok beğenilen programı, 10 Eylül Perşembe akşamı Duru Tiyatro tarafından sahneye konan “İki Bekar” adlı oyunuyla devam ediyor.
Emre Kınay ve Buket Dereoğlu’nun rol aldığı, Amerikan Tiyatrosu’nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick’in yazdığı “İki Bekar”ın yönetmen koltuğunda da Emre Kınay oturuyor.
Shanette ile Jack’in komik hikâyesi, arkadaşlarının çöpçatanlığıyla bir düğün davetinde aynı masaya oturmalarıyla başlıyor.
Birine, bir ilişkiye ihtiyacı olan Shanette Jack’i adım adım izliyor, Jack ise korkuyor; bir ilişkiden, bağlanmaktan, terk edilmekten, aldatılmaktan, soyulmaktan!
En çok da çatlak Shanette’ten korkuyor ama Shanette kararlı ve ısrarcı, vazgeçmeye hiç niyeti yok...
Açık Havada, Güvenle Sosyalleşme İmkânı
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan İstanbullulara yemyeşil huzurlu bahçe ortamında nefes alabilecekleri, yeniden ve güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunuyor.
Misafirlerinin içleri daha rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda COVID-19 nedeniyle alınan hijyen tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor.
Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde misafirlerin girişte ateş ölçümü sağlık görevlilerince yapılıyor.
Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunlu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor.
50-145 TL arasında değişiklik gösteren bilet fiyatlarının tiyatro grupları tarafından belirlendiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun program bilgisi ve biletleri Biletix’ten edinilebilir.
Kapı açılış saatinin 19.30 olduğu program kapsamında oyunların başlama saati ise 21.00. Biletler oyun başlayana kadar online olarak Biletix’ten temin edilebilir.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Program
10 Eylül Perşembe İki Bekar – Duru Tiyatro
17 Eylül Perşembe Kral Lear – Oyun Atölyesi
18 Eylül Cuma Kral Lear – Oyun Atölyesi
24 Eylül Perşembe Süt Kardeşler – Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu
25 Eylül Cuma Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu
26 Eylül Cumartesi Halktan Biri ‘Travis Pine” – KomediaTürk İstanbul
29 Eylül Salı Evlat – Nisan Ceren Göçen
30 Eylül Çarşamba Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro
1 Ekim Perşembe Bir Garip Orhan Veli – Reha Özcan Kumpanyası
8 Ekim Perşembe Fanatik – Siyah Beyaz ve Renkli Tiyatro
15 Ekim Perşembe Bir Zamanlar Gazinoda – Arena Oyuncuları
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