5.09.2020
Mulan :: Elinin hamuruyla!
Çin İmparatoru, ülkeyi kuzeyli işgalcilerden korumak için her aileden bir kişinin İmparatorluk Ordusu'nda hizmet etmesi gerektiğine dair bir kararını ilan edince, onurlu bir savaşçının en büyük kızı olan Hua Mulan, hasta babasının yerini almak için devreye girer.
Erkek kılığına giren Hua Jun, her adımında test edilirken iç gücünü kullanmalı ve gerçek potansiyelini bulmalıdır.
Bu, onu onurlu bir savaşçıya dönüştürecek, ona minnettar bir ulusun ve gururlu babasının saygısını kazandıracak destansı bir yolculuk olacaktır.
Mulan filminin uluslararası oyuncuları ise şöyle: Mulan rolünde Yifei Liu; Komutan Tung rolünde Donnie Yen; Zhou rolünde Tzi Ma, Böri Khan rolünde Jason Scott Lee; Honghui rolünde Yoson An as Honghui; Çavuş Qiang rolünde Ron Yuan; ayrıca Xianniang Gong Li ve İmparator rolünde Jet Li.
Süresi 115 dakika olan filmin The Ballad of Mulan şiirinden esinlenilen senaryosunu Rick Jaffa & Amanda Silver ve Lauren Hynek & Elizabeth Martin yazarken, yönetmenliğini Niki Caro üstlendi.
Yapımcılığını Chris Bender, Jake Weiner ve Jason Reed yaparken, Bill Kong, Barrie M. Osborne, Tim Coddington ve Mario Iscovich İdari Yapımcılık görevindeydi."
Aksine nadiren rastlanan, 'Bir filmin çekilmiş ilk hali, daha sonra yeniden çekilenden hep daha iyi olmuştur.' kuralını bir kez daha doğrulayan bir yapımla karşı karşıyayız..
Mulan'ın 1998 yılında yapılan animasyon hâlinin öyküsünde -asıl mevzuya elbette dokunmadan- birçok değişikliklerin, eklemelerin ve çıkarmaların yapıldığına tanıklık ettiğimiz, 'gerçek oyuncular'la çekilmiş bu yeni Mulan'da hissedilen, sempati ve samimiyet eksikliği oldu..
Animasyonda, arada bir ortaya çıkarak olaya renk katan, ailenin 'ata ruhları'nın eksikliğinin yanı sıra; her durumda, kahramanımıza eşlik eden, filmin de espri kaynakları olan bir çekirge ve bir 'ejderha müsveddesi'nden ibaret 'komik ikili'nin yerine, süslü bir uçurtmadan farksız, soğuk mu soğuk ve de işlevsiz bir 'anka kuşu' iliştirilmiş ki, ne desek boş..
Bir de öykünün, biz Türkler'e dokunan bir yanı vardır; Çinlilere saldıranlar -bir ihtimal- atalarımız olup, oldukça çirkin ama son derece karizmatik görünümlere sahiptirler, ve ilk filmde onlara Hunlar denirken, şimdi Cücenler hâline gelmiştir.. ki en nihayetinde, Çinlilere yenilme kaderleri değişmeyecektir..
Filmin asıl mevzusu korunuyor derken şunu kast ediyoruz tabii: "Kızların büyür büyümez evlendirilmeleri, kadınların ikinci sınıf vatandaş gibi erkeklerin gerisinde ve her daim onların hizmetinde olması gerektiği biçimindeki mevcut anlayış, bizce pek hoş değildir -nadiren de olsa!- bir gün, bir kadın çıkıp da bir erkek gibi davranabilir, bunun 'efendilerimiz' tarafından hoş görülmesi önemle rica olunur" mealinde özetlenebilecek 'edilgen' bir 'kadın hakları' savunuculuğundan..
Yeni Mulan, bu hususta -elbette mevcut konjonktür zorlamasıyla- biraz ileri giderek, Mulan kızımızın yanına, bu kez Cücenler'den bir başka 'mağdur kadın' ekleyerek, 'ne olacak biz kadınların hâli' söylemini birazcık daha güçlendirmeye çalışmış..
"Mulan'ın Feministliği" elbette bir yere kadardır..
Hiperaktif kızımız -elinde olmadan- bir 'enerji patlaması' yaşadığından, mühim bir suç işlemiş; 'elinin hamuruyla' askerliğe/savaşa burnunu sokmuştur; ve o bir kadın olarak, erkeklerin yapamadığını başararak, kralını/ülkesini kurtardığı hâlde erkekler tarafından önce kınanacak daha sonra da bağışlanacaktır..
Neticede O, öncelikle babasını, sonra da ailesini, ülkesini ve kralını onurlandırmış ve de onların takdirini kazanmış, biraz 'değişik' bir hatundur, varsın, bir tanecik de böyle olsundur!.
İLGİNÇ GERÇEKLER
Olağanüstü savaş sahnelerini çekmek için, film yapımcıları Çin, Kazakistan, Moğolistan, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan uzman dublörler getirdi.
Savaş sahneleri tipik olarak birkaç başrolü, 100 figürandan oluşan bir orduyu içeriyordu.
Filmdeki karmaşık kılıç çalışması, uzmanlaşmanın çok zor olduğu Wushu stilinin bir türüydü.
20’ye yakın mekân Çin’deydi. Buna Merkez Çin’deki Hubei bölgesi, kuzeybatıdaki Xinjiang bölgesindeki Mingsha Shan Çölü ya da diğer adıyla Şarkı Söyleyen Kum Tepeleri, Merkez Çin’in kuzeyindeki Zhangye Danxia Milli Jeolojik Parkı, kuzeydeki Alev Dağı, Mazar Köyü ve Gansu bölgesindeki Dunhuang ve Jiuquan, ve ayrıca dopu Çin’deki Zhejiang bölgesindeki stüdyolar da dahildi.
Film için yaklaşık 4000 silah yapıldı. Çeşitli materyallerden oluşuyorlardı: bazılar üretan saplı alüminyumdan, bazıları da birebir savaş için daha yumuşak versiyonlarından yapılmıştı.
“Mulan” filminin silahhanesinde piyadeler için kalkanlar, mızraklar, yaylar, oklar, çift taraflı Jian kılıçları, daha geniş Dao kılıcı ve Böri Khan’ın kullandığı Kapinga hançeri ve Xianniang tarafından kullanılan korkutucu hançerler vardı.
Bazı istatistikler kostüm tasarımı hakkında fikir veriyor: 3 ayı aşkın bir süre boyunca kostümler için yaklaşık 40 kişi çalıştı, 1104 miğfer yapıldı, 250 şapka Çin’de üretildi, figüranlar için 1114 takım, İmparatorluk Şehri için 590 takım, köy sahneleri için 100 takım giysi yapıldı, 281 set Çin ordusu zırhı üretildi, 730 parça Cücen zırhı yapıldı ve 50 ana rol için 3 ila 5 kostüm dikildi. Toplamda 1000’in üzerinde kostüm yapıldı!
Mulan, 4 Eylül’de sinemalarda vizyona girdi!
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