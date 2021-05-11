Dijital Duygular'ı online izle!

Zevk Meselesi sergisi kapsamındaki programı Dijital Duygular’ı çevrimiçi olarak izleyiciye sunuyor.
Zevk Meselesi sergisi, ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanıyor.
Dijital Duygular başlıklı film programı ise, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramının, estetik anlayışın Doğu ve Batı’ya atfedilen değerlerinin, yüksek sanata karşın kitle kültürünün yükselişin ve nesne kültüründen dijital kültüre geçiş sürecinde şekillenen görsel dilin sinema ve video sanatındaki yansımalarından 5 örneği bir araya getiriyor.
9 – 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek programda; Suzie Silver'ın cinsiyetler ve türler arası geçişi sağlamak üzere sonradan keşfedilen olağanüstü bir görüntü yelpazesinden ve özel efektlerden faydalandığı uyarlama filmi Özgür Kuş; beyaz, burjuva, heteroseksüel bir dünyada kurumsal kapitalizm tarafından sınırlara itilmiş, merkezden uzaklaştırılmış insanlar arasındaki bağları ortaya çıkartarak metalar ile insanların bertaraf edilmesinden anlamlar yaratan Fresh Kill; Julia Meltzer ve Amanda Ramos'un internet aktarmalı sohbetlere (IRC) atıfta bulunmak üzere umumi tuvalet bölmesini bir format ve metafor olarak kullanan kısa filmi (chantlandia); 2006 yılında anonim biçimde internette yayınlanan Mükemmel Yabancılar İçin Sevgililer Günü ve son olarak, Madrid'de geçen dört kurgusal bölümlük konum tabanlı bir mobil internet dizisi olan Harikalar Geziniyor yer alıyor.
Filmler, 9 - 29 Mayıs tarihleri arasında bu adresten çevrimiçi olarak yayınlanacak ve sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından izlenebilecektir.
Yasal düzenlemeler gereği film gösterimlerimiz, aksi belirtilmediği sürece, +18 uygulamasına tabidir.
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