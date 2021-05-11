11.05.2021

'Venom: Zehirli Öfke 2' yakında sinemalarda!


Academi Ödülü® adayı aktör Tom Hardy, Marvel’in en büyük ve en karmaşık karakterlerinden biri olan, ölümcül koruyucu Venom olarak beyaz perdeye dönüyor.

Yönetmenliğini Andy Serkis’in üstlendiği filmin diğer başrollerine; Michelle Williams, Naomie Harris ve kötü adam Cletus Kasady/Carnage rolünde Woody Harrelson yer alıyorlar. 

Venom: Zehirli Öfke 2 / Venom: Let There Be Carnage yakında sadece sinemalarda.

Yönetmen: Andy Serkis

Senaryo: Kelly Marcel 

Hikaye: Tom Hardy & Kelly Marcel

Marvel Comics karakterlerinden uyarlanmıştır.

Yapımcılar: Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker, Kelly Marcel, Tom Hardy

Yönetici Yapımcılar: Barry Waldman, Jonathan Cavendish, Ruben Fleischer, Edward Cheng, Howard Chen

Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Woody Harrelson