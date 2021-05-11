'Venom: Zehirli Öfke 2' yakında sinemalarda!

Venom olarak beyaz perdeye dönüyor.
Yönetmenliğini Andy Serkis’in üstlendiği filmin diğer başrollerine; Michelle Williams, Naomie Harris ve kötü adam Cletus Kasady/Carnage rolünde Woody Harrelson yer alıyorlar.
Venom: Zehirli Öfke 2 / Venom: Let There Be Carnage yakında sadece sinemalarda.
Yönetmen: Andy Serkis
Senaryo: Kelly Marcel
Hikaye: Tom Hardy & Kelly Marcel
Marvel Comics karakterlerinden uyarlanmıştır.
Yapımcılar: Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker, Kelly Marcel, Tom Hardy
Yönetici Yapımcılar: Barry Waldman, Jonathan Cavendish, Ruben Fleischer, Edward Cheng, Howard Chen
Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Woody Harrelson
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