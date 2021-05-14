Mısır ve Rusya’dan kadın hikâyeleri Kundura Sinema’da!

İsviçreli yönetmen Julia Bünter imzalı Fiancées / Nişanlılar, sosyal geçmişleri ve dini mezhepleri farklı Mısırlı üç kadını evliliğe giden uzun ve karmaşık yolda yakın çekim takip ederken; Rusyalı yönetmen Alina Rudnitskaya’nın ülkesinden üç kadını yedi yıl boyunca izlediği School Of Seduction / Baştan Çıkarma Dersleri, ‘tercihen zengin adamlar’ı baştan çıkarmanın yollarının öğretildiği bir kursa giden üç kadının yaşadıklarını anlatıyor.
14 Mayıs Cuma günü sınırlı kontenjanla gösterime giren filmler, Türkiye’de ilk kez Kundurama'da seyirciyle buluşacak ve 30 Mayıs’a dek İngilizce ve Türkçe altyazı seçenekleriyle, ücretsiz izlenebilecek.
|School Of Seduction
Kundurama’da ayrıca
Kundurama'da ayrıca; Kundura Sinema ve Kinoscope ortaklığında hazırlanan Rüyanın Öte Yakası seçkisi de devam ediyor.
İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel & Clara’nın 2019 yapımı belgeselleri “Notes From A Journey / Bir Yolculuktan Notlar” ve Hindistanlı genç yönetmen Payal Kapadia’nın rüyalardan ve efsanelerden beslenen ödüllü kısaları “Afternoon Clouds / Öğleden Sonra Bulutlar” (2017) ve “And What Is The Summer Saying / Ve Yaz Ne Söyler ki…”den (2018) oluşan seçkiyi, 19 Temmuz’a dek Kundurama’da izleyebilirsiniz.
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