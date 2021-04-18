'Rüyanın Öte Yakası' seçkisini Kundurama'da izle!

New York merkezli bağımsız ve deneysel film platformu Kinescope’un kurucusu ve sinema yazarı Pawel Wieszczecinski’nin küratörlüğünde hazırlanan seçkide, izleyicinin hafızasını, zihnini ve duygularını harekete geçirmeye hazır ikisi kısa 3 film gösterilecek.
İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel & Clara’nın 2019 yapımı belgeselleri “Notes From A Journey / Bir Yolculuktan Notlar” yalnızca görsel değil işitsel olarak da duyularımızı açmaya davet ederken; Berlin ve Cannes festivallerinin geleceğin yönetmenleri arasında gösterip desteklediği Hindistanlı genç yönetmen Payal Kapadia’nın rüyalardan ve efsanelerden beslenen ödüllü kısa filmleri de izleyiciyi geçmiş zaman masallarını andıran ruhani bir dünyanın içine çekecek.
“Rüyanın Öte Yakası” seçkisi 19 Temmuz’a dek Kundurama'da Türkçe altyazılı ve ücretsiz izlenebilecek.
Notes From a Journey / Bir Yolculuktan Notlar
Belgesel / 2019 / İngiltere / Renkli / 74’
Yazan ve Yöneten: Daniel & Clara | Yapımcı: Daniel & Clara
Festivaller: 2020 Rencontres Internationales Paris / Berlin, Grand Palais Paris, Fransa 2019 Slow FF, Festival ECRÃ
Kış manzaralarının ürkütücü atmosferi, bir çekimin ses kayıtları ve görüntüleri eşliğinde harekete geçiyor ve görüntünün yüzeyinin ötesinde gizlenmiş bir şeye işaret ediyor. Çalılıkların içinde, görünmeyen bir gizem, filmin formu üzerindeki etkisiyle algılanır. Britanya’da bir yolculuk sırasında yakalanan görüntüler ve sesler; biçimsel deneyler, bakma, görme, dinleme ve işitme keşifleri için malzeme haline geliyor.
|Notes From A Journey
Afternoon Clouds / Öğleden Sonra Bulutlar
Kısa Kurmaca / 2017 / Hindistan / 13’
Yazan ve Yöneten: Payal Kapadia | Yapımcı: FTII
Festivaller: 2018 IndieLisboa 2017 Cinefondation, Cannes Film Festivali, FILMADRID, CinemaJove, Kochi Bienali, San Diego Asya FF
Kaki, Bombay’da Nepal’li yardımcısı Malti ile beraber yaşayan 70 yaşında dul bir kadındır. Film, balkonda bir çiçeğin açtığı evlerinde bir öğleden sonra geçiyor. Malti beklenmedik bir şekilde memleketinden denizci bir çocukla tanışır. Bu esnada pasajdaki adamların sivrisinek ilacı sıkması Kaki’nin kötü rüyalar görmesine sebep olur.
|Afternoon Clouds
And What Is The Summer Saying / Ve Yaz Ne Söyler ki…
Kısa Belgesel / 2018 / Hindistan / Siyah&Beyaz / 24’
Yazan ve Yöneten: Payal Kapadia | Yapımcı: FTII | Oyuncular Namdeo Kondawale Sitabai Kondawale Barkhabai | Görüntü Yönetmeni Mayank Khurana | Kurgu Ghanshyam Shimpi | Ses Tasarım Shreyank Nanjappa
Festivaller: 2018 Berlin FF, IDFA, Tehran Kısa FF, Berlin, Edinburgh FF, FILMADRID, ARICADOC, Kerala
Kondwall köyü, köyün sakinleri, bitki örtüsü ve hayvan topluluğuna dair gizemli, film formunda bir şiir. Hindistan’ın Maharashtra bölgesinde evlerin arasında ve ormanda dolaşan kamera derin hikâyelerin ve sırların peşine düşüyor. Genç bir adam, babasının ona öğrettiği gibi bal toplamak için ormana gidiyor. Bir zamanlar bir kaplanın köye gelmesinin hikâyesini dinliyoruz. Ay ışığı altında yapılan renkli çekimlerde, mütevazı evleri orman yangınları aydınlatıyor; gündüz çekimleri ise muhteşem siyah beyaz görüntüler olarak geliyor karşımıza. Devasa ağaçlar rüzgârda hışırdıyor; araziden koyu bir duman yükseliyor. Arka planda ise köylüler eski aşklarından fısıltıyla bahsederken, havlayan köpekleri ve bağıran büyükbaş hayvanları duyuyoruz. Bu gizemli ve rüya gibi film, genç yönetmen Payal Kapadia’nın yeteneğini ortaya koyuyor.
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