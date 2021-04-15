'Asla Yalnız' İstanbul Modern Sinema'da!

İstanbul Modern Sinema, Selma Gürbüz’ün Dünya Diye Bir Yer sergisindeki kadınlarından esinlenerek Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin filmlerinden bir seçki sunuyor.
Tunus’tan Kenya’ya uzanan bu filmler 21. yüzyılda kadın olma hallerine, dişil enerjiye, kadının toplumsal ve kültürel rollerine bakıyor.
Asla Yalnız / Never Alone adlı programda, 7 Şubat’ta hayatını kaybeden, Arap dünyasının en önemli kadın sinemacılarından Moufida Tlatli de Erkeklerin Mevsimi (Maussim al-rijal, 2000) filmiyle anılıyor.
Filmler gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalacaktır.
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