'Hayaletler' MUBI ile 30 ülkede!

Türkiye’nın yanı sıra İngiltere, İrlanda, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İtalya gibi birçok farklı ülkede ‘Günün Filmi’ olarak seyirciyle buluşacak Hayaletler’e özel hazırlanan MUBI posteri ve fragmanı da bugün yayınlandı.
Venedik'te eleştirmenlerden Büyük Ödül alarak başladığı festival yolculuğunda Antalya, Selanik, Varşova ve Kazablanka'dan ödüllerle dönen Hayaletler, Çevrimiçi Film Eleştirmenleri Birliği, Middle East Eye, Altyazı, Bantmag gibi yayınların 2020’nin en iyi filmleri listelerinde kendine yer buldu.
Tüm ülkede elektriklerin kesildiği bir günde dört farklı karakterin kesişen hikâyelerini anlatan Hayaletler’in yapımcılığını Dilek Aydın, başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, ödüllü kurgusunu Ayris Alptekin, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk ve müziklerini de Ekin Fil üstleniyor.
Venedik, Antalya, Selanik film festivallerinden ödüllerle dönen ve eleştirmenlerin 2020’nin en iyileri listelerinde yer alan Azra Deniz Okyay filmi Hayaletler, 17 Nisan’da otuz farklı MUBI ülkesinde çevrimiçi gösterime girecek.
17 Nisan’dan itibaren Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İrlanda, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İtalya’nın da aralarında olduğu 30 ülkede MUBI seyircisiyle buluşacak olan Hayaletler, geçen ay Variety’de çıkan yazıda MUBI'nin kurucusu ve CEO'su Efe Çakarel tarafından, “Azra Deniz Okyay inanılmaz bir hikâye anlatıcısı ve yönetmen; bu olağanüstü ve tutkulu filmi MUBI'de gösterecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” sözleriyle değerlendirilmişti.
Önümüzdeki aylarda Almanya, Avusturya, İspanya, İsviçre ve Yunanistan’da sinemalarda gösterime girecek olan Hayaletler’in Türkiye sinemalarındaki vizyon tarihi ise pandemi dolayısıyla belirsizliğini koruyor.
Venedik’ten Antalya'ya Toplam 9 ödül
Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği Hayaletler, Eylül 2020’de dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali’nde Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası'nın (Venice International Film Critics' Week) Büyük Ödül’ünü almıştı.
Türkiye prömiyerini yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüller kazanan film, 61. Selanik Film Festivali’nde İnsani Değerler Ödülü ve Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar Ödülü’nü almış, 36. Varşova Film Festivali'nde de Genç FIPRESCI Jürisi tarafından En İyi Film seçilmişti.
Hayaletler, eleştirmenlerin de en sevdiği filmlerden biri oldu. New York merkezli Çevrimiçi Film Eleştirmenleri Birliği (The Online Film Critics Society, OFCS) tarafından ABD’de Henüz Gösterime Girmeyen En İyi 10 Film (Non-U.S. Releases) arasında gösterildi. Londra merkezli bağımsız sinema dergisi Middle East Eye tarafından “Türkiye sinemasında İstanbul, bu kadar canlı, özenli ve doğru bir şekilde çok ender resmedildi” sözleriyle övülerek 2020’nin Mutlaka Görülmesi Gereken Filmleri listesinde ilk sırada gösterilen Hayaletler, Türkiye’de de Altyazı sinema dergisi ve Bantmag’ın 2020’nin en iyi filmleri listelerinde yer aldı.
Elektriklerin kesildiği o gün
Türkiye’nin tamamında saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçen ve o gün İstanbul’un Sucular mahallesinde yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri üzerinden anlatan filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşıyor.
Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin ve sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk’ün üstlendiği filmin çok konuşulan müziklerini de bağımsız müzisyen Ekin Fil yaptı.
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