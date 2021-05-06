'Akis' dünya prömiyerini Harlem Film Festivali’nde yapacak!

Damat Koğuşu'nun ardından yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj sinema filmi Akis (Reflection), dünya prömiyerini 7 Mayıs Cuma günü New York’ta düzenlenen 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde yapacak!
Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz, Elit Andaç Çam gibi önemli isimlerin rol aldığı Akis, İngilizce olarak çekilen bir Türk filmi olma özelliği taşırken, sıradışı senaryosu ve hikâye kurgusuyla ön plana çıkıyor.
İstanbul’un turistik açıdan popüler bir noktasında yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatıyor.
Mehmet Kala’nın 2012 yılında kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan Savaşkurt’un uyarladığı, senaryosuna yine Kala’nın imza attığı Akis, dünya prömiyerini gerçekleştireceği festivalde aynı zamanda En İyi Yabancı Film Ödülü için yarışacak.
Film, 10 Mayıs’a kadar festivalin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecek.
İnsanoğlunu temsilen, farklı milletlerden karakterlerin bir otelde buluştuğu, Türkiye’de geçmesine rağmen evrensel bir üsluba ve konuya sahip olduğu için İngilizce olarak çekilen “Akis”, hikâyesiyle yerelden evrensele doğru geçit kuruyor.
Alt metinde 7 ölümcül günaha göndermeler yatan fantezi türündeki filmin başkarakteri Aziz Sodom, söyledikleri yalanlar ve yarattıkları kandırmalarla bir noktada yüzleşmek zorunda kalan insanlar için bir ayna görevi görürken, filmdeki diğer karakterlere adeta erken bir kıyamet yaşatıyor.
İstanbul'da bir otelde tuhaf bir resepsiyonist, günlük mücadeleleriyle boğuşan konuklarını karşılarken, onların koruyucu azizi olduğunu ilan eden gizemli bir adamın gelişinden sonra her şey bir kargaşa ve dehşet ortamına sürüklenir.
Yapımcılığını Hasan Adalı’nın üstlendiği, Amirler Film yapımı “Akis”, dünya prömiyerini yapacağı 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nin ardından yurt içinde ve yurt dışında festival yolculuğuna devam edecek.
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