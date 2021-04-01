Mamut Art Project 2021 için başvurular başladı!

Bugüne kadar farklı disiplinlerde üretim yapan 400’ün üzerinde sanatçıyı sanatseverler ve sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde sanatçı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Can Altay; küratör, sanat tarihçisi ve yazar Necmi Sönmez; sanatçı Hale Tenger; sanat danışmanı Melis Terzioğlu ve Pilot Galeri kurucusu ve direktörü Azra Tüzünoğlu yer alıyor.
Kariyerlerinin başında, bağımsız yeteneklere kendilerini tanıtmak ve eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için önemli bir fırsat yaratan Mamut Art Project’e başvurular, 2 Mayıs 2021’e kadar www.mamutartproject.com adresinden yapılabilir.
Türkiye genelinde genç sanatçılara, Mamut ekibiyle buluşarak portfolyolarını tartışma ve fikir alma fırsatı sağlayan Mamut Portfolyo Günleri bu yıl farklı bir formatta, çevrimiçi düzenlenecek. Portfolyo günleri ile ilgili detaylar yakında açıklanacak.
Mamut Art Project, geçtiğimiz sene yenilenen yapısı ve ilk defa gerçekleşen çevrimiçi paylaşımı ile büyük ilgi gördü. 2020 edisyonunda 1.500 başvuru alan Mamut, bunların arasından seçilen 49 sanatçının 400’ün üzerinde eserinden oluşan zengin seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu.
Sanatçılarına sergi alanı sunmanın ötesinde, düzenlediği portfolyo günleri, sağladığı süresiz danışmanlık ve iletişim desteği ile dikkat çeken Mamut, 9. senesinde sürpriz yeniliklerle, sanatın farklı dallarından yaratıcı ve ilham veren örneklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.
Mamut Art Project 2021 ile ilgili duyurulardan haberdar olmak için internet adresini ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
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