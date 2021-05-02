'Denizaşırı Hizmetçiler'i Kundura Sinema'da izle!

1 Mayıs'ta gösterime giren film, denizaşırı ülkelerde göçebe ev işçiliğine zorlanan Filipinli kadınların ‘hizmetçiliğe eğitildikleri’ bir merkezde yaşanılanları anlatıyor.
Hazırlık derslerinde kendilerini hem işçi hem de işveren yerine koyarak pratik yapan kadınlar, bir taraftan ev işlerinin inceliklerine çalışırken, bir taraftan da çocuklarından ayrılırken yaşayacakları travmayı yutmayı ve çalışacakları evlerde başlarına gelebilecek taciz ve şiddete karşı ‘itaatkâr olma’yı da öğreniyorlar.
İlk çıkışını yaptığı Locarno Film Festivali’nden başlayarak CPH:DOX, BFI Londra, Busan, IDFA gibi dünyanın önde gelen belgesel film festivallerinin programlarında gösterilen ve Varşova, Hamptons film festivallerinde En İyi Belgesel Film seçilen “Denizaşırı Hizmetçiler”, kısa adı OFW’ler olan, Denizaşırı Filipinli İşçiler (OWFs, Overseas Filipino Workers) adlı devlet destekli göçmen işçiliğin perde arkasında yatan sömürgeciliği ve uluslararası ekonomik eşitsizliği de anlatıyor.
Cesur, enerjik ve güçlü kadın portreleri
Her yıl 200 binden fazla Filipinli kadın, ev işçisi ya da dadı olarak çalışmak üzere dünyanın farklı noktalarına göç ediyor, gittikleri ülkelerde tutunmaya çalışıyor. Öyle ki günümüzde dünyanın pek çok yerinde Filipinli bir kadınla çalışmak, bir tür sosyal statü göstergesi olarak kabul ediliyor.
Bu kadınların ne kadar disiplinli olduğundan, çocukların ilk eğitiminde ne denli önemli bir rol oynadıklarından bahsediliyor. Fakat bir şey göz ardı ediliyor: Bu kadınlar, farklı ülkelere göçerken arkada kendi çocuklarını, ailelerini bırakıyor ve büyük bir fedakarlığı göğüsleyerek bilinmezliğe doğru bir adım atıyor.
Gerçekle kurgu arasında gidip gelen Denizaşırı Hizmetçiler, küreselleşen dünyamızda “modern hizmetçilik” kavramını sorguluyor ve bu kadınların kararlılığını, dayanışmasını ve kendileri bekleyen zorluklar karşısında takındıkları tavırları seyirciyle paylaşıyor.
Hollywood Reporter’ın “Yönetimindeki mükemmellik ve hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gereken bir hikâyenin ifşası için mutlaka görülmeli” sözleriyle övdüğü film; Sung-a Yoon’un Premiers Plans d’Angers’te En İyi Yönetim Ödülü ile de taçlandırılan başarılı çerçevelemeleri ve yönetmenlik becerisiyle de öne çıkıyor.
Yoon, tanık olduğu durumların sertliğine rağmen kadınları cesur, enerjik ve güçlü portreleriyle sunuyor ve suçlamada bulunmadan ya da siyahları ve beyazları işaret etmeden sömürgeciliğin ve uluslararası ekonomik eşitsizliğin resmini çiziyor.
Orijinal dilinde gösterilecek film, 16 Mayıs’a dek Kundurama'da İngilizce ve Türkçe altyazılı seçenekleriyle ücretsiz izlenebilecek.
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