'Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası' 6 Ağustos’ta sinemalarda!

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası, dünyanın dört bir yanındaki sinemaseverleri korkuya sürüklemiş hit psikolojik gerilim yapımı Escape Room (2019)'un devam filmi.
Bu bölümde, altı kişi farkında olmadan kendilerini bir başka kaçış odaları serisine hapsolmuş bulur, hayatta kalmaları için gerekenleri yavaş yavaş ortaya çıkarırlar.. ve daha önce hepsinin oynadığı oyunu keşfederler.
Columbia Pictures bir Original Film yapımı olan Escape Room: Tournament of Champions / Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası'nı sunar.
Filmin başrollerini Taylor Russell ve Logan Miller paylaşıyor.
Adam Robitel’in yönettiği filmin yapımcılığını Neal H. Moritz; ortak yapımcılığını Oren Uziel; yönetici yapımcılığını ise Adam Robitel, Karina Rahardja, ve Philip Waley üstlendi.
“Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası”nın senaryosu Will Honley, Maria Melnik, Daniel Tuch ve Oren Uziel’in hikayesi de Christine Lavaf ve Fritz Bohm’un imzasını taşıyor.
Filmin görüntü yönetimini ACS’ten Marc Spicer, yapım tasarımını Edward Thomas, kurgusunu ACE’den Steven Mirkovich ile Peter Pav, müziğini ise Brian Tyler ve John Carey gerçekleştirdi.
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