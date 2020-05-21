Birinci Dünya Savaşı tüm harareti ile devam ediyor.
19 yaşındaki Mathilde, nişanlısı Manech’in cepheden dönüşünün yolunu gözlemektedir.
Eline ulaşan tek bilgi ise nişanlısının savaşırken öldüğü haberidir.
Mathilde, kendi sezgilerinin gücüne o kadar bağlıdır ki bu bilgiye hiçbir şekilde inanmaz. Sevdiği adamın ölümünü hissetmeme ihtimali yoktur.
Bu sırada yaptığı araştırmalarla nişanlısı ile beraber savaşmış olan bir çavuştan, Manech’in dört başka askerle birlikte bir suç işleyerek ceza aldıklarını öğrenir.
Ölüme terk edilmişlerdir.
Mathilde, meseleyi daha da ileri bir boyutta sorguladıkça ummadığı şekilde dehşet verici sonuçlara ve gerçeklere ulaşır.
Audrey Tautou’dan eşsiz bir oyunculuk!
Yönetmen Jean-Pierre Jeunet'nin, savaş gibi korkunç bir olayı ya da kahredici bir ayrılık acısını anlatırken, seyircisini derinden etkiliyerek, hissi bir 'yaralama' operasyonuna girişeceğine, tüm bu gerçekte kesici ve delici olan durumları törpüleyip yumuşatması ve de objektifin önüne adeta bir 'hayal alemi filtresi' takarak, en berbat durumda bile perdeye bir umut ışığı sızdırmaya çalışması ne de ilginçtir!.
Bu hâlin ve hiç kuşkusuz saygı duyulası bu çabanın, damardan derin yaralanmalara her an hazır ve teşne bir kısım 'hasta ruh'ları rahatsız ederek, bir nevi 'tatminsizlik' yaratması gayet olası; ama, ortaya konan iş öylesine kaliteli ki, onlara bile "Helâl olsun ya!" dedirtiyor.. ki ben bunu kendimden biliyorum..
Un long dimanche de fiançailles / Kayıp Nişanlı / A Very Long Engagement
Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet
Senaryo: Sébastien Japrisot (roman), Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant
Oyuncular: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Jodie Foster, Dominique Pinon
Yapım: 2004, Fransa / ABD, 133'
8 /10
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