Arter Koleksiyonu’ndan 9 Videoyu #evdeçal!

#evdeçal başlığı altında koleksiyonundan sunduğu video seçkilerinin ikincisini, internet sitesi üzerinden çevrimiçi erişime açtı.
Josef Bares, Geta Brătescu, Marie Cool Fabio Balducci, Ali Kazma, Diána Keller & Péter Rizmayer, İz Öztat, Sophia Pompéry, Kata Tranker ve Angel Vergara’nın eserlerinin yer aldığı seçki, 21 Haziran’a kadar arter.org.tr’de görülebilir.
COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapalı olan Arter, yeni #evdeçal seçkisi ile bu defa resmetme ve çizme eylemlerine odaklanan yapıtlar sunuyor.
Arter Koleksiyonu’ndan seçilip evde izlenmek üzere bir araya getirilen dokuz videonun her biri, bağlamları ve kullandıkları araçlar farklılık gösterse de, resmetme ve çizme eylemlerini ön plana çıkarıyor.
|Angel Vergara, Manzaradaki Adalet
İster kâğıt üzerinde ister durgun bir su yüzeyinde olsun, gündelik malzemeler ve bedensel jestlerle gerçekleştirilen bu edimler, videonun zamansallığı sayesinde farklı sanatsal mecraların birbirleri içinde yolculuk etmesini mümkün kılıyor.
Videoları izlemek için..
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