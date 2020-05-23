'Antiviral Film Projesi' 19 kısa filmi 3 uzun metraja dönüştürecek!

24 ülkeden senarist ve yönetmenlere açık olan projede, başvurular arasından 3 farklı tema üzerine kurgulanmış 19 kısa film projesi seçilecek.
Senaryo ve yapım desteği sağlanarak karantina süreci sona erdiğinde çekimi gerçekleştirilecek 19 kısa film, “İzolasyon”, “İlişki” ve “Ortaya Çıkış” temalı üç uzun metraj filme dönüşecek.
Antiviral Film Projesi’ne; salgının sosyal, duygusal, fiziksel, ruhsal, ekonomik, politik ve diğer önemli etkilerini temel alan, uluslararası çapta hikayeler anlatan 10 ila 20 dakikalık kısa film projeleriyle başvurulabiliyor.
5 Haziran 2020 Cuma gününe kadar sinopsis ve treatman ile yapılacak başvuruların ardından seçilen projeler, uluslararası danışmanların desteğiyle senaryolaştırılacak.
Antiviral Film Projesi, özel sermaye yatırımcıları, kurumsal sponsorlar ve stüdyo ortaklıkları sayesine bir finans kaynağı yaratarak seçilen filmlere yapım desteği de sağlayacak.
Karantina sürecinde ön prodüksiyonu yapılacak filmlerin çekimleri ise, her ülkenin karantina bitiş tarihine göre başlatılacak.
|Bulut Reyhanoğlu
Ortaya çıkacak üç film, yepyeni bir dağıtım modeli sayesinde farklı platform ve mecralarda yayınlanacak.
Kurduğu global dağıtım ağının büyüklüğü ile de bir ilk olma özelliği taşıyan Antiviral Film Projesi kapsamında hayata geçirilecek filmlerden elde edilen gelirin bir bölümü, katılan ülkelerin COVID-19 araştırmalarına aktarılacak.
Türkiye’deki sorumluluğunu, kısa film izleme platformu Shortbyshort’un ve kurucusu Bulut Reyhanoğlu’nun üstlendiği Antiviral Film Projesi için detaylı bilgilere shortbyshort.com sitesinden ulaşmak mümkün.
Türkiye’den yapılacak başvuruların 5 Haziran 2020 Cuma gününe kadar bulut@shortbyshort.com adresine gönderilmesi gerekiyor.
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