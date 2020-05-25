Filmde Cary Grant “Kedi” lakaplı eski bir mücevher hırsızı, Grace Kelly ise pek çok mücevhere sahip şımarık bir genç kadındır.
Grant, bir hırsız olmasına karşın artık bu mesleği bırakma niyetinde olup, yeni vuku bulan hırsızlık olaylarında, gerçek mücevher hırsızını ortaya çıkartarak, masumiyetini kanıtlamak zorunda kalacaktır.
'Mart kedisi' misali, evlerin çatılarında dolaşmayanı kesinlikle mücevher hırsızından saymayan; aynı mantıkla, emekli muhasebe müdürü kılıklı, yaşlı başlı Cary Grant'ı damlarda koşturtan; genel olarak 'zamanına göre' başarılı bulsak da, Hitchcock filmografisi dahilinde ortalamanın altında kalan bir film..
To Catch A Thief / Kelepçeli Aşık
Yönetmen: Alfred Hitchcock
Senaryo: John Michael Hayes, David Dodge (roman)
Oyuncular: Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis
Yapım: 1955, ABD, 106'
7 /10
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