Ancak bu kararının pek bir yararı olmayacak, burada da, isimsiz ama tanıdık bir video kasetin işin içinde olduğu yerel bir cinayete tanıklık edecektir ki bu ona hiç de yabancı gelmeyecektir.
Rachel, intikam almak isteyen Samara'nın geri döndüğünün ve onun, bu korkunç dehşetli ölüm halkasını sürdüreceğinin farkına varır.
Ve tehlike artık çok yakındır.
Aslında serinin ilki kadar başarılı bir eser..
Ancak ilkinin olağanüstü başarısını sağlayan şey, çok farklı ve müthiş etkili bir hikayeyi ilk defa anlatması idi..
Eh.. bunca yıldır izlenmiş ve didiklenmiş aynı konu üzerine ikinci bir film ancak bu kadar başarılı olabilirdi..
Örneğin Samara kızımızın o tüyler ürpertici 'televizyondan çıkış' sahnesini ilk filmde yaşamasak şimdi aynı sahneyi -nispeten- bu denli 'cool' karşılıyabilir miydik?.
Ben naçizane, bu serinin en sağlam dayanağı olan o malum ve meşum kasetteki görüntüleri 'dünyanın en ürkünç kısa filmi' olarak selamlamak istiyorum..
Rachel o eski, acayip eve girdiğinde gördüğümüz, şimdi kaldırılmış ancak duvarda asılı olduğunu kasetten bildiğimiz oval aynanın duvarda kalan izi bile, bir hayli gerilmemize yetmiştir.. ki sadece -en masumundan- bu örnek bile, dehşetin büyüklüğünü göstermektedir..
The Ring Two / Halka 2
Yönetmen: Hideo Nakata
Senaryo: Ehren Kruger, Kôji Suzuki (roman), Hiroshi Takahashi (1998 film Ringu)
Oyuncular: Naomi Watts, David Dorfman, Sissy Spacek
Yapım: 2005, ABD, 110'
8 /10
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