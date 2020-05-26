İngiliz bir gazeteci, kendi kuralları çerçevesinde yaşayan bir Amerikalı ve kimliğini kabullenmiş bir Vietnamlı..
Bazıları birbirlerini sevecek, bazıları ise birbirlerinden nefret edeceklerdir.
Ortada, girdaplı bir aşk üçgeni ve savaş sonrası toplumunun fırtınaları vardır.
Suç ve aşkın kardeş olgular olması, bu fırtınayı daha da sarsıcı hale getirecektir.
Phillip Noyce'un yönetmenliğinde çekilen film, gösterildiği dönemde bolca övgü toplamıştı.
ABD ve Avrupa'nın Vietnam'da, 'al gülüm ver gülüm' oynarken, bu oyuna, çekik gözlü narin kızları da dahil etmeleri üzerine bir film..
Sessiz Amerikalı'nın oralarda ellili yıllarda Amerikan müdahalesine 'ortam sağlayıcı' olarak yaptıkları, daha sonra dünyanın -Türkiye de dahil- her yerinde yaptıklarının ve de yapacaklarının göstergesi gibidir..
Bu arada, filmin başından sonuna -özellikle bakışlarıyla- Michael Caine'i bizim Kayahan olarak izledim; ki, kendisinin her an bir şarkı patlatacakmış hissiyle, hafiften tırsmadım desem yalan olur..
The Quiet American / Sessiz Amerikalı
Yönetmen: Phillip Noyce
Senaryo: Graham Greene (roman), Christopher Hampton, Robert Schenkkan
Oyuncular: Michael Caine, Brendan Fraser, Rade Serbedzija, Thi Hai Yen Do, Tzi Ma
Yapım: 2002, Fransa / ABD / İngiltere / Almanya / Avustralya, Kanada, 101'
7,5 /10
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