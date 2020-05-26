Öte yandan işi dikkat gerektirir ve en ufak bir hatanın bedeli ağır olacaktır.
Trevor ise her şeye çok zor konsantre olmaktadır.
Trevor, kendisine bir takım notlar bırakmaya ve giderek azalan kilosunu sarı kağıtlara yazıp dairesine asmaya çok meraklıdır.
Hayatında, duygusal olarak bir şeyler yaşadığı fahişe Stevie ile bir yandan da tutku duyduğu Maria vardır.
İş arkadaşları kendisine, bu gözle görünür kilo kaybı ve bedensel çöküşün arkasında ne olduğunu bilmemekten ötürü güven duymazlar.
Mavi-gri rengi, boğucu ve karanlık atmosferiyle özümde, 'yoğun makine yağı kıvamında bir film' intibaı bırakan Makinist; Christian Bale'in 'oskarlık' performansıyla göz kamaştırdığı, psikolojik gerilimi mebzul, fevkalade bir drama..
Öte yandan, bu filmi izledikten sonra üzerime çullanan 'paranoyak' ruh halinin, bütün gün peşimi bırakmadığını söylemeliyim; ki 'başarılı' bir filmin göstergesini de bundan çok daha farklı şeylerde aramak, biraz gereksiz sanki..
The Machinist / Makinist
Yönetmen: Brad Anderson
Senaryo: Scott Kosar
Oyuncular: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón
Yapım: 2004, İspanya | Fransa | İngiltere | ABD, 101'
9 /10
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