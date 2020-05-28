Denize nazır bir evde karar kılan Lucy, emlakçının evin lanetli olduğuna dair yaptığı uyarılara rağmen vazgeçmez.
Söylentilere göre çok uzun bir süre önce burada yaşamış olan evin eski sahibi denizci Daniel Gregg'in hayaleti evde yaşamaktadır.
Lucy, taşındıktan kısa bir süre sonra kaptanın hayaletiyle karşılaşır.
Hayalet evin yeni sahibini kaçırmak için elinden geleni yapsa da Lucy evden ayrılmayı düşünmez.
Kırktan fazla filmi olan, değil kötü, kalitesi vasat tek bir filmine dahi rastlanması güç -4 Oscar sahibi- senarist ve yönetmen Joseph L. Mankiewicz'in yine mükemmel bir biçimde kotardığı, fantastik ve de romantik bir drama..
Her film gibi, çoğu sahnesini zamanla unutsam da; 1900 yılında, her tarafı kapalı, elbiseden farksız bir mayo/haşema giyinmiş kadınların, deniz kenarına kadar getirilmiş bir nevi tekerlekli araba ya da soyunma kabininin içinden geçerek denize girdiği ve bu kabine bağlı kalınca bir ipe tutunarak da denize açılabildiği, şaşkınlık verici o sahnenin asla aklımdan çıkmayacağına yemin edebilirim..
The Ghost and Mrs. Muir
Yönetmen: Joseph L. Mankiewicz
Senaryo: Philip Dunne, R.A. Dick (roman)
Oyuncular: Gene Tierney, Rex Harrison, George Sanders, Edna Best
Yapım: 1947, ABD, 104'
8,5 /10
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