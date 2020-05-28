Ve onlar uğruna yaşamayı, savaşmayı hatta ölmeyi göze aldıkları bilinmezin ne olduğunu keşfetmek üzereler.
Harrison Ford ile Brad Pitt’in sette ego savaşı yaptıkları film.
Harrison Ford'un 'salaklık' düzeyinde görev disiplinine sahip bir polisi oynadığı filmde Brad Pitt, babasını öldürdüler diye hırslanıp asker, polis demeden önüne geleni bir güzel temizleyen IRA militanıdır..
Ki kendisine İrlanda dar gelecek ve icraatına Amerika'da devam edecektir..
Ve filmin -bize göre- ana fikrini şöyle zikredebiliriz: Terör alkol gibidir, şişede durduğu gibi durmaz!.
The Devil's Own / Sessiz Düşman
Yönetmen: Alan J. Pakula
Senaryo: Kevin Jarre (öykü), David Aaron Cohen, Vincent Patrick, Kevin Jarre
Oyuncular: Harrison Ford, Brad Pitt, Margaret Colin
Yapım: 1997, ABD, 111'
6,5 /10
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