Yanına sadece birkaç parça eşya ile Juan adındaki oğlunu alarak gitmiştir.
Aslında kocasına çok aşıktır ama yaşadıkları artık onu tüketecek noktaya getirmiştir.
Antonio, fazla vakit kaybetmeden onu bulmak üzere yola düşer.
Antonio, kendisi için Pilar’ın gün ışığı anlamına geldiğine inanır.
Dahası Pilar ona bir anlamda gözlerini vermiştir.
Pilar, etrafındaki insanların olumsuz tepkilerine rağmen, kocasını affetmek ister.
Film, evlilik hayatındaki çatışmaları merceğe alan ve birçok ülkede ilgi ile izlenen bir yapım.
Pilar'ın, yasal işlem yapabilmek için illaki bedeninde şiddet izi görmek isteyen polise, kocasının uyguladığı 'psikolojik şiddeti' -buna maruz kaldığı o anlarda hissettiği gibi- lâyıkıyla anlatamamanın çaresizliği, sadece olayın izleyicisi 'tuzu kuru' bir erkek olarak beni bile nefessiz bıraktı.. Zavallı Pilar'lar ne yapsın yahu!.
Te doy mis ojos / Gözlerimi de Al / Take My Eyes
Yönetmen: Icíar Bollaín
Senaryo: Icíar Bollaín, Alicia Luna
Oyuncular: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña
Yapım: 2003, İspanya, 109'
7 /10
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