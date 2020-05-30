Geneviève'in, bir süre sonra aşık olduğu Guy Foucher ile evlenmek istemesi ve annesinin buna karşı çıkmasıyla başlayan olaylar, oğlanın iki yıllığına askere gitmesiyle dramatik bir boyut kazanır..
Yönetmen Jacques Demy, 1961 yılında yaptığı Lola ile bu müzikal drama arasında ilginç bir direkt bağlantı oluşturur: Foucher'nin yokluğunda Geneviève ile evlenen -Marc Michel'in canlandırdığı- elmas satıcısı Roland Cassard'ın geleceğini, üç yıl sonra çekilen bu filmde görürüz ki, bir seyirci olarak bunu fark etmenin zevki de bi başkaydı yani..
Les parapluies de Cherbourg / Cherbourg Şemsiyeleri / The Umbrellas of Cherbourg
Yönetmen: Jacques Demy
Senaryo: Jacques Demy
Oyuncular: Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Marc Michel
Yapım: 1964, Fransa / Batı Almanya, 91'
8,5 /10
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