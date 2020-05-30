Anneleriyle birlikte yaşayan kardeşlerin biri piyano, diğeriyse dans öğretmenidir.
Rengarenk sahneleriyle komediyi bütünleştiren kasabaya gelen iki yabancı, askerliğini yapmak üzere gelen genç sanatçı Maxence ve sevgilisiyle buluşmak isteyen Parisli işadamı Simon, kardeşlerin hayatını baştan aşağı değiştirecektir.
Renkli mi renkli, tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bu müzikal filmin yumurcağı Bouboo'yu okul çıkışı kimin alacağı, hikâyemizin en mühim meselesi olup, nice güzel karşılaşmalar, tanışmalar ve buluşmalar hep bu veletin sayesinde gerçekleşir..
Lan Bubu!. alemsin valla..
Les demoiselles de Rochefort / Tatlı günler / The Young Girls of Rochefort
Yönetmen: Jacques Demy
Senaryo: Jacques Demy
Oyuncular: Catherine Deneuve, George Chakiris, Françoise Dorléac, Jacques Perrin, Michel Piccoli
Yapım: 1967, Fransa, 120'
8 /10
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