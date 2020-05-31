Oğlu Hal Tara'nın tahta çıkması, artık intikam alma saatinin de gelip çattığının habercisi anlamına gelmektedir.
Çünkü Hal Tara’ya kalan ilk miras, babasının ölümünün intikamını almaktır.
Babasının, ezeli rakipleri ve düşmanları olan Zeritler tarafından öldürüldüğüne inandırılan Hal Tara, köle kılığına girer ve çocukluk arkadaşı savaşçı Erito ile büyük bir serüvene adım atar.
Çıktıkları bu amansız yolculukta kendilerini bekleyen macera, Hal Tara’nın kendisini tanımasını sağlar.
Savaşla dostluğu, sevgiyle nefreti ve yaşamla ölümü öğrenecektir.
Danimarkalı yönetmen Anders Rønnow Klarlund'un beyaz perdeye aktardığı Strings / İpler'in en büyük özelliği, günümüze değin kuklalarla çekilen ilk uzun metrajlı sinema eseri olmasıdır.
Rolleri, her birinin 'içleri yüzlerine yansımış' kuklaların paylaştığı, alegorik anlatımlı şahane bir film..
Resmen gözümüze sokulan iplerine, gözlerinin açılıp kapanması dışında hiç değişmeyen yüz ifadelerine rağmen, zaman zaman kukla olduklarını unutturup adeta insanlaşan tahtadan kahramanlarıyla, müziğiyle, ışığıyla, dublajıyla.. kısacası, her yönüyle mükemmel bir gösteri..
Strings / İpler
Yönetmen: Anders Rønnow Klarlund
Senaryo: Naja Marie Aidt, Anders Rønnow Klarlund (öykü)
Oyuncular: James McAvoy, Catherine McCormack, Julian Glover
Yapım: 2004, Danimarka / İsveç / Norveç / İngiltere, 88'
8,5 /10
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