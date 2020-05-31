Temizlik yaptığı akşamlardan birinde, bir sınıfın tahtasında yazılı olan bir matematik sorusuna denk gelir.
Çözülmesi neredeyse imkansız olan bu problemi rahatlıkla çözen Will, sessizce ortadan kaybolur.
Kısa zaman içerisinde problemi yazan profesör tarafından keşfedilen Will, bu başarısını diğer sorularda da sürdürecektir.
Ancak bir kavga sebebiyle hapis cezasına çarptırılan gencin, bu beladan kurtulabilmek için profesöre ihtiyacı vardır.
Son derece etkileyici bir başarı öyküsüne odaklanan film, bu başarılı senaryosunu Akademi Ödülleri’nde kazandığı Oscar heykeliyle taçlandırmıştı.
Doğuştan süper zekalı, matematik hususunda deha sahibi, ayrıca okumadığı pek kitap da kalmamış kahramanımızın, 'serseri ortamları' bırakmaması bir yana, bu durumundan pek bi memnun olması, filmin inandırıcılığını biraz sarsıyor bence..
Fakat öte yandan eğitime, paraya ve sisteme karşı duran bu fakir oğlan -bencileyin- hassas seyircisinin hislerini öylesine güzel okşuyor ki, mühim olan da bu olsa gerek..
Good Will Hunting / Can Dostum
Yönetmen: Gus Van Sant
Senaryo: Matt Damon, Ben Affleck
Oyuncular: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck
Yapım: 1997, ABD, 126'
8 /10
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