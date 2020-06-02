Üstelik kızı da, uygun olmayan bir adamla evlenme planları yapmaktadır.
Geniş bir arazide bir uçandairenin açtığı kocaman bir boşluğa benzeyen yaşamına bir anlam katmak isteyen orta yaşlı adamımız; hem kendi yaşamını gözden geçirmek, hem de kızının yapmak üzere olduğu hatayı engellemek üzere bir yolculuğa çıkar.
Küçük insanların sıradan yaşantılarını ustaca anlatmayı her zaman başarmış Alexander Payne'nin yönettiği, Bay Schmidt'i canlandıran Jack Amca'mızın pek bi güzel alıp götürdüğü, yaşlılığın -ya da emekliliğin- berbatlığını anlatır gibi yaparken, bunun aslında pek zevkli, üstelik heyecanlı bir süreç olduğunu bize gösteren; bu arada insanda fena halde, evi mevi bırakarak karavanda yaşama hevesi uyandıran, harika bir film..
About Schmidt / Schmidt Hakkında
Yönetmen: Alexander Payne
Senaryo: Louis Begley (roman), Alexander Payne, Jim Taylor
Oyuncular: Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope Davis, Dermot Mulroney
Yapım: 2002, ABD, 125'
8 /10
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