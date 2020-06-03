Asıl sorun ise savaşı bahane göstererek demokrasiyi gözardı eden şansölyenin gizli planlarıdır.
Artık klon savaşlarındaki son dönemeçtir ve acımasız komutan Grievious başkentte tozu dumana katmaktadır.
Palpatine'i rehin alarak kaçmaya koyulan Grevious, Obi-Wan Kenobi ve genç Anakin Skywalker tarafından takip edilecektir.
Öte yandan Anakin Skywalker'ın tek derdi bu durum da değildir.
Anakin, büyük Jedi ustalarından beklediği ilgi ve saygıyı göremediğini düşünüp hırslanmaktadır.
Serinin bu son filmi sanırım en iyisiydi..
Star Wars fanatiği olmayan 'sade' bir sinemasever olarak, daha önce izlediğim serinin diğer filmlerinin bazı yerlerinde sıkıldığımı anımsıyorum; ancak, bu bölümü uzunluğuna rağmen doğrusu zevkle izledim..
İnsanlığın binlerce yıllık tarihinde tanık olduğu ve halen süregelen büyük yolculuğundaki hal-i pürmelalini, bir zamanlar bir başka galaksiden bize özetleyen bu devasa yapıt / masal burada bitiyor..
Ve malum, gökten üç elma düşer; biri biz seyircilerin başına, diğer ikisi de Hollywood civarlarında mukim, hem muradına ermiş hem de kerevetine çıkmış olan Lukas emminin başına..
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith / Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith’in İntikamı
Yönetmen: George Lucas
Senaryo: George Lucas
Oyuncular: Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson
Yapım: 2005, ABD, 140'
8 /10
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