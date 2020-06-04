'Umi yori mo mada fukaku / Fırtınadan Sonra'yı 9 Haziran'a kadar izle!

Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen bu dört filmlik seçki, önemli bir olay sonucu hayatları değişen karakterlere odaklanırken ev ile dışarısının, kapının ötesindeki gerçeklikle yüzleşmenin, sosyal ilişki kavramının yeni anlamlar kazandığı bu günleri de yansıtan durumlara bakıyor.
Umi yori mo mada fukaku / Fırtınadan Sonra / After the Storm
Yönetmen: Hirokazu Kore-Eda
Oyuncular: Hiroshi Abe, Yôko Maki, Satomi Kobayashi
2016 | Japonya | HDD, Renkli, 118’ | Japonca
Türkiye Hakları: Filmartı
Ryota, asıl mesleği yazarlık olmasına rağmen son romanını 15 yıl önce yazmış ve artık “ilham perileri” ile beraber kendine olan güvenini de kaybetmiş bir baba.
Kazandığı her kuruşu sürekli kumarda kaybeden Ryota boşandığı güzel eşinin yeni bir hayat kurma ihtimalini fark ettiğinde yeniden iyi bir baba olabilmek için çabalamaya karar verir.
Bir gece çıkan kuvvetli fırtına yüzünden kendi annesinin evinde eski eşi ve oğluyla mahsur kalmaları, tüm ailenin geçmişle ve içinde bulundukları durumla hesaplaşmasına vesile olacaktır.
Altın Palmiyeli usta yönetmen Hirokazu Kore-Eda, Fırtınadan Sonra ile Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde yarışmıştı.
Gösterim Tarihleri: 4 - 9 Haziran 2020
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