Burada Selim Sesler’le tanışır.
Aralarındaki diyaloglar müzik diliyle gelişmeye başlar.
Ardından bir çok müzisyen ve şarkıcı onların bu serüvenine katılır ve ortaya İstanbul’un çok sesli korosu çıkar.
Tarzların farklılığı ortak amaçlarının en birleştirici özelliği oluverir.
Hedefleri, İstanbul’un şarkısını yapmaktır.
Belgeseli Altın Ayı ödüllü yönetmen Fatih Akın çekti.
Orhan Gencebay’dan Mercan Dede’ye uzanan geniş yelpazesiyle, seyretmesi ve dinlenmesi keyifli bir belgesel..
Belli ki belgesel, Fatih Akın'ın bildiği ve tanıdığı, haliyle de beğendiği müzikler ve müzisyenlerle oluşturulmuş..
Yine de, bu gibi -bana göre- eksikleri öne sürerek, göze ve kulağa tam anlamıyla ziyafet çeken bu şahane belgeseli kötüleyecek değilim..
Öte yandan bu filmin, şöyle en az dört-beş saat sürecek, mümkün olduğu kadar eksiksiz kotarılmış bir müzik belgeselimizin yokluğunu bize hissettirdiği de bir başka gerçek..
O değil de, Sezen Aksu`nun, şarkısını bitirdikten sonra kadrajdan çıkmayarak, uzunca bir süre kameraya baka kalması beni öylesine etkiledi ki, o an, o bakışlara gark olan 'şanslı' kameramanın yerinde olmayı çok istedim doğrusu..
Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul / İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek
Senarist-Yönetmen: Fatih Akın
Yer Alanlar: Alexander Hacke, Ahmet Uluğ, Cem Yegül, Selim Sesler, Baba Zula, Orient Expressions, Duman, Replikas, Erkin Koray, Ceza, Istanbul Style Breakers, Ayben, Orhan Gencebay, Mercan Dede
Yapım: 2005, Almanya, Türkiye, 90'
8 /10
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